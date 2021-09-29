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Лига Европы: прогноз на матч «Наполи» – «Спартак», 30 сентября 2021 года
2 часа назад
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» примет «Спартак». Игра пройдет 30 сентября и начнется в 19:45 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Наполи» – 1,28
- Ничья – 6,7
- Победа «Спартака» – 14,0
«Спартак» и «Наполи» встречались в 1/8 финала Кубка чемпионов в сезоне-1990/91 – оба матча закончились вничью 0:0, по пенальти 5:3 выиграл «Спартак». За «Наполи» играл Диего Марадона.
У «Спартака» травмированы Зобнин, Маслов, Мелкадзе, Хендрикс, Кутепов и Ларссон. За «Наполи» не сыграют Гулям и Лоботка.
Лига Европы: где смотреть матч «Наполи» – «Спартак», 30 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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