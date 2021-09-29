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#Лига Европы #Спартак #Наполи

Лига Европы: где смотреть матч «Наполи» – «Спартак», 30 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

2 часа назад

Во втором туре Лиги Европы «Наполи» примет в Неаполе «Спартак». Матч состоится 30 сентября и начнется в 19:45 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире. Трансляция начнется в 19:30.

Наполи
Неаполь
-:-
Спартак
Москва

«Спартак» под руководством Руя Витории проиграл семь из 12 матчей. В трех играх еврокубков в сезоне у него три поражения с разницей 0:5. В первом туре группового этапа «Спартак» уступил дома «Легии» 0:1.

В РПЛ «Спартак» идет восьмым с 13 очками после девяти туров.

«Наполи» начал турнир ЛЕ с ничейного результата 2:2 в гостях против «Лестера». В Серии А у клуба впечатляющий показатель – шесть побед в шести матчах с общей разницей 16:2. «Наполи» лидирует в чемпионате Италии.

Лига Европы: прогноз на матч «Наполи» – «Спартак», 30 сентября 2021 года

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