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Лента
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Саутгемптон
Саутгемптон
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Сайт
www.southamptonfc.com/
Страна
Англия
Стадион
Сент-Мэри
Тренер
Ральф Хазенхюттль
Р. Хазенхюттль
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Матчи
Таблица
Сразу два случая, когда вратарь убежал на угловой и получил в пустые ворота
#АПЛ
25 февраля, 13:20
«Саутгемптон» звал «Норвич» на крестики-нолики в твиттере. В реплаи внезапно пришел «Манчестер Сити»
#Саутгемптон
14 марта, 21:55
Травмы и костыли украли его место в «Ливерпуле» Клоппа. Он от безвыходности уполз в «Саутгемптон» − и вдруг стал героем АПЛ
#Дэнни Ингз
01 февраля, 16:46
«Лестер» проиграл «Саутгемптону», но решением VAR потерял три гола
#Лестер
11 января, 21:04
Несколько фактов по безумной победе «Лестера»: вратари-неудачники, гора хет-триков
#Лестер
26 октября 2019, 14:31
0:9? 0:9! «Лестер» в гостях раскромсал «Саутгемптон»
#Лестер
26 октября 2019, 00:10
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
«Саутгемптон» – пример. Даже проигрывая, можно по-доброму смеяться над соперниками и удивлять фанатов
#Саутгемптон
11 августа 2019, 13:05
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