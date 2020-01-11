«Лестер» проиграл «Саутгемптону», но решением VAR потерял три гола

Главному тренеру «Лестера» Брендану Роджерсу это не показалось поводом для критики системы VAR: «Я не думаю, что сегодня были какие-то проблемы с VAR. У нас есть небольшая передышка, чтобы сделать паузу, восстановить силы, проанализировать игру и подготовиться к следующей неделе».

Еще перед началом этого тура Irish Mirror публиковал воображаемую таблицу АПЛ, если бы не было вмешательства VAR. В ней «Саутгемптон» лишили сразу пяти очков (больше, чем любую другую команду АПЛ). Больше всех от VAR страдал «Норвич» – без просмотра видео команда получила бы шесть важнейших очков для борьбы за выживание.

Интересно, что до этого тура система VAR больше помогала «Лестеру» (команда лишилась бы трех очков). Но сейчас фанаты «Лестера» реагируют так: