«Лестер» проиграл «Саутгемптону», но решением VAR потерял три гола
«Лестер» проиграл «Саутгемптону» (1:2), полностью повторив результат годовой давности. 12 января 2019 года «Саутгемптон» тоже победил в гостевой игре с тем же счетом. Дома «Лестер» не может выиграть у этого соперника с апреля 2016 года, хотя в октябрьской гостевой игре победил со счетом 9:0.
В поражении «Лестера» есть большая связь с арбитрами VAR. Они просматривали сразу несколько эпизодов. Один раз система VAR помогла «Лестеру», но сразу в трех случаях лишила команду голов.
- 32 минута. Система VAR помогает в отмене гола «Лестера».
- 63 минута. Система VAR помогает в отмене пенальти в ворота «Лестера».
- 67 минута. Система VAR помогает в отмене гола «Лестера».
- 90 минута. Система VAR помогает в отмене гола «Лестера».
Главному тренеру «Лестера» Брендану Роджерсу это не показалось поводом для критики системы VAR: «Я не думаю, что сегодня были какие-то проблемы с VAR. У нас есть небольшая передышка, чтобы сделать паузу, восстановить силы, проанализировать игру и подготовиться к следующей неделе».
Еще перед началом этого тура Irish Mirror публиковал воображаемую таблицу АПЛ, если бы не было вмешательства VAR. В ней «Саутгемптон» лишили сразу пяти очков (больше, чем любую другую команду АПЛ). Больше всех от VAR страдал «Норвич» – без просмотра видео команда получила бы шесть важнейших очков для борьбы за выживание.
Интересно, что до этого тура система VAR больше помогала «Лестеру» (команда лишилась бы трех очков). Но сейчас фанаты «Лестера» реагируют так: