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#Андре Грей #Футбол #АПЛ #Саутгемптон #Уотфорд #Домингуш Кина #Натаниэл Чалоба

Игроки отметили день рождения, а потом пролетели мимо матча АПЛ

28 июня, 20:25

ФК «Уотфорд»

«Уотфорд» – единственная команда, которая победила чемпионский «Ливерпуль» (3:0). Даже с таким достижением «Уотфорд» все еще близко к зоне вылета. После той победы клуб не выигрывает уже четыре матча, в которых набрал только одно очко. Теперь ко всем проблемам добавилось еще и поведение игроков.

Перед игрой с «Саутгемптоном» из состава «Уотфорда» вылетели Грэй, Чалоба и Кина. «Уотфорд» написал, что так клуб обеспечивает безопасность остальных игроков команды. Эту информацию сразу подтвердил и главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон. Все трое участвовали в закрытой вечеринке, которую Грэй организовал в собственном доме.

Из-за коронавируса в Англии запрещено собирать в одном помещении более шести людей из разных домов. На закрытой вечернике у Грэя их было 20. Чалоба и Кина присутствовали, гости нарушали социальную дистанцию. Грэй транслировал тусовку в инстаграм (публикации уже удалил). «Уотфорд» все увидел и провел внутреннее расследование.

Комментарий одного из болельщиков, который лучше всего описывает ситуацию: «Невероятно, что Андре Грей опубликовал видео домашней тусовки из 20 человек для своей 171 тысячи подписчиков. Он подумал, что это абсолютно нормально. Расстраиваюсь».

Без трех игроков «Уотфорд» проиграл «Саутгемптону» 1:3.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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#Уотфорд
#Домингуш Кина
#Натаниэл Чалоба