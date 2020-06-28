Игроки отметили день рождения, а потом пролетели мимо матча АПЛ

«Уотфорд» – единственная команда, которая победила чемпионский «Ливерпуль» (3:0). Даже с таким достижением «Уотфорд» все еще близко к зоне вылета. После той победы клуб не выигрывает уже четыре матча, в которых набрал только одно очко. Теперь ко всем проблемам добавилось еще и поведение игроков.

Перед игрой с «Саутгемптоном» из состава «Уотфорда» вылетели Грэй, Чалоба и Кина. «Уотфорд» написал, что так клуб обеспечивает безопасность остальных игроков команды. Эту информацию сразу подтвердил и главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон. Все трое участвовали в закрытой вечеринке, которую Грэй организовал в собственном доме.