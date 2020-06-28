- Андре Грей
- АПЛ
- Футбол
- Натаниэл Чалоба
- Домингуш Кина
- Уотфорд
- Саутгемптон
Игроки отметили день рождения, а потом пролетели мимо матча АПЛ
«Уотфорд» – единственная команда, которая победила чемпионский «Ливерпуль» (3:0). Даже с таким достижением «Уотфорд» все еще близко к зоне вылета. После той победы клуб не выигрывает уже четыре матча, в которых набрал только одно очко. Теперь ко всем проблемам добавилось еще и поведение игроков.
Перед игрой с «Саутгемптоном» из состава «Уотфорда» вылетели Грэй, Чалоба и Кина. «Уотфорд» написал, что так клуб обеспечивает безопасность остальных игроков команды. Эту информацию сразу подтвердил и главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон. Все трое участвовали в закрытой вечеринке, которую Грэй организовал в собственном доме.
Из-за коронавируса в Англии запрещено собирать в одном помещении более шести людей из разных домов. На закрытой вечернике у Грэя их было 20. Чалоба и Кина присутствовали, гости нарушали социальную дистанцию. Грэй транслировал тусовку в инстаграм (публикации уже удалил). «Уотфорд» все увидел и провел внутреннее расследование.
Комментарий одного из болельщиков, который лучше всего описывает ситуацию: «Невероятно, что Андре Грей опубликовал видео домашней тусовки из 20 человек для своей 171 тысячи подписчиков. Он подумал, что это абсолютно нормально. Расстраиваюсь».
Без трех игроков «Уотфорд» проиграл «Саутгемптону» 1:3.