Алекс Янкевиц
АПЛ
Футбол
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
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#Алекс Янкевиц #Футбол #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Саутгемптон

Дебют пацана из «Саутгемптона» в старте: вышел и удалился через 79 секунд. А его клуб жестко влетел – 0:9

03 февраля, 02:12

твиттер «Саутгепмтона»

«Манчестер Юнайтед» очень жестко и больно прошелся по «Саутгепмтону» – 9:0:

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ван-Биссака 18
Рэшфорд 25
Беднарек 34
Кавани 39
Марсьяль 69
Мактоминей 71
Фернандеш 88
Марсьяль 90
Джеймс 90
9:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон

Факты по матчу:

  • «Саутгемптон» во втором сезоне подряд получает поражение 0:9. В октябре-2019 он с таким же счетом влетел «Лестеру».
  • Только два тренера в истории АПЛ побеждали дома с таким счетом – Алекс Фергюсон и Уле-Гуннар Сульшер.
  • Третий раз в АПЛ случались матчи с 9:0. До прошлосезонного успеха «Лестера» «Манчестер Юнайтед» выносил «Ипспвич» в 1995-м.
  • Еще «МЮ» и «Саутгемптон» повторили рекорд (самая крупная победа) и антирекорд (самое крупное поражение) АПЛ, которые им же до этого и принадлежали.

Главный неудачник этого матча – 19-летний полузащитник «Саутгемптона» Алекс Янкевиц. Для него это был дебют в основном составе.

Янкевиц приехал в «Саутгемтон» из женевского «Серветта» в 2018-м. Тогда ему было 17 лет, и «Саутгемптон» заплатил за него 1,8 млн евро.

За два сезона он добрался от команды U 17 до основы. Янкевиц уже играл за взрослый «Саутгемптон» – выходил на минуту в матче с «Астон Виллой» в АПЛ, играл 5 минут в кубковой «Шрусбери».

Но матч с «Манчестер Юнайтед» из-за отсутствия Ромеу был для него дебютом в старте. Результат – продержался 79 секунд на поле и получил красную.

Общее настроение «Саутгемптона» после такого поражения очень прозрачно передал Ральф Хазенхюттль в интервью после матча:

– Как вы себя чувствуете после поражения 0:9?

– Супер! А как вы думаете, как я себя чувствую?

А вот из Янкевица уже сделали мемы:

«Это Алекс Янкевиц, когда игроки «Саутгемптона» пришли в раздевалку в перерыве».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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