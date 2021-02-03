Дебют пацана из «Саутгемптона» в старте: вышел и удалился через 79 секунд. А его клуб жестко влетел – 0:9

Факты по матчу:

«Саутгемптон» во втором сезоне подряд получает поражение 0:9. В октябре-2019 он с таким же счетом влетел «Лестеру».

Только два тренера в истории АПЛ побеждали дома с таким счетом – Алекс Фергюсон и Уле-Гуннар Сульшер.

Третий раз в АПЛ случались матчи с 9:0. До прошлосезонного успеха «Лестера» «Манчестер Юнайтед» выносил «Ипспвич» в 1995-м.

Еще «МЮ» и «Саутгемптон» повторили рекорд (самая крупная победа) и антирекорд (самое крупное поражение) АПЛ, которые им же до этого и принадлежали.

Главный неудачник этого матча – 19-летний полузащитник «Саутгемптона» Алекс Янкевиц. Для него это был дебют в основном составе.

Янкевиц приехал в «Саутгемтон» из женевского «Серветта» в 2018-м. Тогда ему было 17 лет, и «Саутгемптон» заплатил за него 1,8 млн евро.

За два сезона он добрался от команды U 17 до основы. Янкевиц уже играл за взрослый «Саутгемптон» – выходил на минуту в матче с «Астон Виллой» в АПЛ, играл 5 минут в кубковой «Шрусбери».

Но матч с «Манчестер Юнайтед» из-за отсутствия Ромеу был для него дебютом в старте. Результат – продержался 79 секунд на поле и получил красную.