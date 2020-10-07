Игрок «Вест Бромвича» 20 минут играл со сломанной рукой. Чтобы не бросать команду 💪🏼

Еще Робсон-Кану вкладывался в российский стартап Sand Coin – первый в мире песчаный карьер, который финансируется через криптовалюту. И для решения вопросов он даже ездил в лондонский офис. Сразу после тренировок.

«Некоторые мои партнеры по команде играют в FIFA до часа ночи. Забить гол – невероятно тяжело, но должен быть и другой способ бросить себе вызов. Для меня это технологии. Они развиваются так быстро, что способны заставляют постоянно размышлять. И мне это нравится».