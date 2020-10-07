Игрок «Вест Бромвича» 20 минут играл со сломанной рукой. Чтобы не бросать команду 💪🏼
«Вест Бромвич» в четвертом туре АПЛ проиграл «Саутгемптону» 0:2.
А нападающий «Вест Брома» Хэл Робсон-Кану 20 минут играл через боль – потом выяснилось, что он сломал руку.
«Играть 20 минут было довольно болезненно, но я не мог оставить парней вдесятером! Это свидетельство нашей сплоченности и командного духа в этом году!»
Впереди у Робсона-Кану операция. И он точно пропустит игры за Уэльс.
Возможно, на лечении Робсон-Кану будет занят блокчейном. Он с детства любит программирование, а с 2016 года работает со стартапами. В 2016-м он вместе с братом основал Sports Ledger – приложение, которое помогает прогнозировать результаты матчей на основе неочевидных показателей (например, биометрические показатели с тренировок, которыми делятся сами игроки).
Еще Робсон-Кану вкладывался в российский стартап Sand Coin – первый в мире песчаный карьер, который финансируется через криптовалюту. И для решения вопросов он даже ездил в лондонский офис. Сразу после тренировок.
«Некоторые мои партнеры по команде играют в FIFA до часа ночи. Забить гол – невероятно тяжело, но должен быть и другой способ бросить себе вызов. Для меня это технологии. Они развиваются так быстро, что способны заставляют постоянно размышлять. И мне это нравится».