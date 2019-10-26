Несколько фактов по безумной победе «Лестера»: вратари-неудачники, гора хет-триков
«Лестер» уничтожил «Саутгемптон» – 9:0. Сначала мы просто обалдевали от этого результата. Сейчас же поняли: вокруг этого матча есть много интересных фактов.
• В истории Премьер-лиги команды всего лишь три раза к перерыву вели с преимуществом в пять мячей. Два из них – в этом сезоне: когда «Сити» раскатал «Уотфорд» (8:0) и когда «Лестер» обыграл «Саутгемптон» (9:0).
• Ангус и Брайан Ганны – первые сын и отец в истории Премьер-лиги, которые пропустили в одном матче 7 и более голов. В сезоне-1992/93 Брайн Ганн, выступая за «Норвич», вытащил из сетки семь голов от «Блэкберна».
Сейчас Ангус пропустил девять.
• Для Айозе Переса это второй хет-трик в ворота «Саутгемптона» во втором подряд матче против него. До этого три мяча в ворота «Саутгемптона» он забивал, играя за «Ньюкасл».
Он первый игрок с 2012 года, который забил три мяча одной команде в двух матчах подряд с 2012 года (тогда Луис Суарес дважды огорчил «Норвич»).
• Варди и Перес – первые одноклубники с 2002 года, которые оформили хет-трики в одном матче АПЛ. До этого Робер Пирес Джермейн Пеннант забили по три мяча...в ворота «Саутгемптона».
• Уилфред Ндиди сделал больше перехватов (7) и отборов (11), чем все игроки «Саутгемптона».
• Только два голкипера в истории английского футбола (да-да, не только в истории Премьер-лиги) не пропускали голы в тех матчах, когда их команда забивала девять мячей. И это Петер и Каспер Шмейхели.
Завтра – ровно год с момента смерти владельца «Лестера» Вишая Шриваддханабрабхи. «Лестер» почтил его память такой победой.
Для «Саутгемптона» кошмар может продолжиться. Сейчас им предстоят два матча подряд с «Манчестер Сити», игры с «Эвертоном», «Арсеналом» и «Уотфордом».