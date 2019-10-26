Несколько фактов по безумной победе «Лестера»: вратари-неудачники, гора хет-триков

«Лестер» уничтожил «Саутгемптон» – 9:0. Сначала мы просто обалдевали от этого результата. Сейчас же поняли: вокруг этого матча есть много интересных фактов.

• В истории Премьер-лиги команды всего лишь три раза к перерыву вели с преимуществом в пять мячей. Два из них – в этом сезоне: когда «Сити» раскатал «Уотфорд» (8:0) и когда «Лестер» обыграл «Саутгемптон» (9:0).

• Ангус и Брайан Ганны – первые сын и отец в истории Премьер-лиги, которые пропустили в одном матче 7 и более голов. В сезоне-1992/93 Брайн Ганн, выступая за «Норвич», вытащил из сетки семь голов от «Блэкберна».

Сейчас Ангус пропустил девять.