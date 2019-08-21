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Аугсбург
Аугсбург
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Сайт
www.fcaugsburg.de/
Страна
Германия
Стадион
СГЛ-Арена
Тренер
Хайко Херрлих
Х. Херрлих
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Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая, 11:45
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая, 14:31
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
#Эдуард Левен
24 мая, 17:36
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая, 21:25
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая, 22:10
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44