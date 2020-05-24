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Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
Летом прошлого года «Аугсбург» искал нового нападающего (важный момент – недорого) и обратил внимание на игрока «Фрайбурга» Флориана Нидерлехнера. Возрастной парень (на тот момент ему было 28 лет), высокий, часто забивает – бывшего тренера «Аугсбурга» Мартина Шмидта покупка устраивала.
«Я неделю просматривал матчи Флориана. За это время понял: хороший футболист, он усилит «Аугсбург».
Реальность такова: в марте Шмидта уволили. За 10 месяцев «Аугсбург» скатился во вторую половину таблицы (всего 3 очка отрыва от зоны стыков). А Нидерлехнер неожиданно стал главной звездой «Аугсбурга» – 11 голов (столько же у Гнабри, Ройса, Андерссона, Хеннигса и Вегорста) в 26 матчах, пятое место в списке бомбардиров Бундеслиги и нежная любовь фанов «Аугсбурга».
«Это самые славные болельщики, которых я когда-либо встречал. Я даже года не играю за команду, но за это время у меня сложились очень теплые отношения с ними».
До 20 лет Нидерлехнер был любителем: любил пиво, пиццу и шашлык больше футбола
В 2002-м мечта Нидерлехнера (ему тогда было 12) сбылась – его приняли в академию «Мюнхена 1860». Нидерлехнер говорил, что за него он болел с самого детства.
«Я родился в Эберсберге. Оттуда ехать до Мюнхена не более часа. Когда я был маленький я серьезно зафанател от «Мюнхена 1860». Одного меня на матчи не отпускали – я ездил с другом семьи, который вообще не смотрел футбол. Однажды мама пришла и сказала, что мы поедем на просмотр в клубную академию. Я был очень счастлив. Повезло, что меня практически сразу же взяли».
Заиграть за любимую команду не получилось – в 13 лет Нидерлехнер был невысоким парнем, забивал мало, бегал медленно. С 14 лет он сидел на лавке юношеской команды. В 16 лет руководители академии попрощались с ним – они считали, что Нидерлехнер не станет профессиональным игроком. К тому же он сам себя иногда подводил – пропускал тренировки ради прогулок с друзьями.
Нидерлехнер вернулся в родной Эгерсберг. Там он немного отдалился от профессионального футбола – выучился на управляющего производством и с 18 лет работал на предприятии. Ежедневное расписание Нидерлехнера на тот момент: к 6 утра ездил на работу, где был до 16:00, дальше – тренировки и/или матчи с любительской командой.
Однажды у Нидерлехнера спросили, сильно ли он расстроен из-за неудачи в академии «Мюнхена». Ответ: «Нет. Тогда в молодежной команде играли много классных игроков, которые совершенно точно меня бы выбили из профессионалов позже. Они жили по строгим правилам. Я был абсолютно свободен. Мне нравилась моя работа и моя жизнь».
Нидерлехнер говорил, что в то время совсем не следил за формой. После работы и матчей расслаблялся с друзьями – ездил на шумные вечеринки с пивом и другим алкоголем, налегал на жирную пищу (пицца, шашлык) и совсем не думал о профессиональном футболе – в 20 лет трудно выбиться из любителей.
В клуб из третьей лиги Нидерлехнера позвал тренер (Хайко Херрлих), с которым они сейчас в «Аугсбурге». Херрлих знал его еще ребенком и верил в его большое футбольное будущее
В интервью немецкому сайту Watson Флориан Нидерлехнер говорит, что всем обязан одному человеку – Хайко Херрлиху. В детстве они пересекались с ним на региональных турнирах; когда Нидерлехнер приостановил профессиональную карьеру, Херрлих уговаривал его маму вернуть его в футбол; сейчас они вместе спасают «Аугсбург».
Херрлих позвал его в «Унтерхахинг», где он неожиданно заиграл. Дальше карьера Нидерлехнера развивалась так:
• «Хайденхайм». Клуб из второй Бундеслиги выбирал между Нидерлехнером и еще несколькими нападающими. Нидерлехнер лично ездил на собеседование с главным тренером Фрэнком Шмидтом и доказывал, почему именно он достоин приглашения от «Хайденхайма».
«Шмидт помог мне сделать большой шаг. Мы часами разговаривали после матчей, он много указывал мне на ошибки – с его помощью я стал сильнее».
• «Майнц». С ним он дебютировал в Бундеслиге.
• «Фрайбург». В матче против «Майнца» получил самую быструю красную карточку в истории Бундеслиги – на 8-й секунде.
• Сейчас «Аугсбург». «Всегда мечтал о Премьер-лиге. Но мне так хорошо в «Аугсбурге». Теперь есть одна мечта – достичь чего-то с ним и попасть в сборную Германии».