Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам

До 20 лет Нидерлехнер был любителем: любил пиво, пиццу и шашлык больше футбола

В 2002-м мечта Нидерлехнера (ему тогда было 12) сбылась – его приняли в академию «Мюнхена 1860». Нидерлехнер говорил, что за него он болел с самого детства.

«Я родился в Эберсберге. Оттуда ехать до Мюнхена не более часа. Когда я был маленький я серьезно зафанател от «Мюнхена 1860». Одного меня на матчи не отпускали – я ездил с другом семьи, который вообще не смотрел футбол. Однажды мама пришла и сказала, что мы поедем на просмотр в клубную академию. Я был очень счастлив. Повезло, что меня практически сразу же взяли».

Заиграть за любимую команду не получилось – в 13 лет Нидерлехнер был невысоким парнем, забивал мало, бегал медленно. С 14 лет он сидел на лавке юношеской команды. В 16 лет руководители академии попрощались с ним – они считали, что Нидерлехнер не станет профессиональным игроком. К тому же он сам себя иногда подводил – пропускал тренировки ради прогулок с друзьями.

Нидерлехнер вернулся в родной Эгерсберг. Там он немного отдалился от профессионального футбола – выучился на управляющего производством и с 18 лет работал на предприятии. Ежедневное расписание Нидерлехнера на тот момент: к 6 утра ездил на работу, где был до 16:00, дальше – тренировки и/или матчи с любительской командой.

Однажды у Нидерлехнера спросили, сильно ли он расстроен из-за неудачи в академии «Мюнхена». Ответ: «Нет. Тогда в молодежной команде играли много классных игроков, которые совершенно точно меня бы выбили из профессионалов позже. Они жили по строгим правилам. Я был абсолютно свободен. Мне нравилась моя работа и моя жизнь».

Нидерлехнер говорил, что в то время совсем не следил за формой. После работы и матчей расслаблялся с друзьями – ездил на шумные вечеринки с пивом и другим алкоголем, налегал на жирную пищу (пицца, шашлык) и совсем не думал о профессиональном футболе – в 20 лет трудно выбиться из любителей.