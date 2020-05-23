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Как забивает самый результативный защитник топ-лиг Европы
23 мая, 22:55
«Бавария» разгромила «Айнтрахт» (5:2), но все обсуждают Мартина Хинтереггера. В этом туре он не выносил мячи из пустых ворот (неделю назад – да), но прямо сейчас имеет уже восемь голов за сезон в Бундеслиге и гол в ЛЕ. Ни один защитник в топ-5 лигах Европы столько не забил.
Как забивает Хинтереггер. Все голы после угловых. Головой – 5, ногами – 4. Всегда из центральной зоны штрафной.
Голы головой: Хинтереггер до подачи двигается с дальней штанги к центру, отклеивается от соперника, замедляет движение, выпрыгивает – забивает.
Голы ногами: удачно занятые позиции и отскоки. Здесь и везение, и голевое чутье – два футбольных состояния, которые всегда рядом. Идеальным примером как раз стал матч с «Баварией».
- По голам с угловых Хинтереггер уже соперничает с целыми клубами. Такие же восемь мячей забил «РБ Лейпциг», у «Хоффенхайма» всего на один больше. Всех опережает «Кельн» (11) – там это больше четверти от всех голов команды.
- Мюллер, Крамарич, Рашица, Азар, Ибишевич – все они забили в этом сезоне Бундеслиги меньше, чем защитник Хинтереггер. Восемь мячей имеют Геррейру, Забитцер, Тюрам, Коутиньо и Петерсен.
- В карьере Хинтереггера еще никогда не было такого результативного сезона. Три мяча за 31 игру за сезон в «Аугсбурге» – его лучший результат до этого. Сейчас Хинтереггер забивает в среднем в каждой третьей игре.
- В «Айнтрахте» Хинтереггер лидирует по голам и занимает второе место по игровому времени (2160 минут). В 24 матчах он выходил в стартовом составе и ни разу не заменился. Больше сыграл только Костич – 2239 минут.
- Хинтереггер забил в обоих матчах против «Баварии». Всего за 180 минут у него три гола Нойеру и один автогол. Против «Баварии» Хинтереггер впервые за сезон оформил дубль – до этого все голы он распределял по одному на матч.
- Мартин Хинтереггер умеет забивать не только с угловых. Один из его первых голов в профессиональном футболе случился в «Зальцбурге». 15 июля 2013 года, домашняя игра против «Шальке», 77 минута. И такой удар со своей половины:
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