Как забивает самый результативный защитник топ-лиг Европы

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» (5:2), но все обсуждают Мартина Хинтереггера. В этом туре он не выносил мячи из пустых ворот (неделю назад – да), но прямо сейчас имеет уже восемь голов за сезон в Бундеслиге и гол в ЛЕ. Ни один защитник в топ-5 лигах Европы столько не забил.

Как забивает Хинтереггер. Все голы после угловых. Головой – 5, ногами – 4. Всегда из центральной зоны штрафной.

Голы головой: Хинтереггер до подачи двигается с дальней штанги к центру, отклеивается от соперника, замедляет движение, выпрыгивает – забивает.

Голы ногами: удачно занятые позиции и отскоки. Здесь и везение, и голевое чутье – два футбольных состояния, которые всегда рядом. Идеальным примером как раз стал матч с «Баварией».