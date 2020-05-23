Игрок отпраздновал гол объятиями с водителем клубного автобуса, который спас команду от серьезной аварии

Мужчина у скамейки оказался водителем клубного автобуса. Когда «Эрцгебирге» ехал на выездной матч с «Нюрнбергом», команда попала в ДТП. Водитель вовремя затормозил и избежал серьезного столкновения. Азербайджанские СМИ писали (Назаров – полузащитник сборной), что двух пассажиров легкового автомобиля отправили в больницу. «Эрцгебирге» позже доехал до стадиона. Футболисты обошлись без травм и вышли на матч.

«Я надеюсь, что DFL закроет глаза. Знаю, что все это недопустимо. Надеюсь, что они покажут некоторую человечность. Он просто спас наши жизни. Кто знает, что случилось бы, если бы он не отреагировал так быстро. Снимаю шляпу перед всеми, кто был в автобусе и вышел играть на следующий день. Какой-то невероятный опыт», – рассказал Назаров.

Назаров посвятил водителю автобуса свой гол. Так все это выглядело в деталях: