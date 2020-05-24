В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
Матч «Аугсбурга» и «Шальке» завершился разгромной победой первых – 3:0. А один из голов забил полузащитник Эдуард Левен: красиво, в самом начале матча, со штрафного.
Эдуард Левен – немецкий футболист с российскими корнями. Сам Левен родился в Германии, но родители у него русские. Левен с 2008-го играет в Германии. На детском и юношеском уровнях – в системах «Хоттенбаха», «Кайзерслаутерна» и «Саарбрюккена». На взрослом – в «Нюрнберге», «Герте» и теперь в «Аугсбурге».
Левен уже дебютировал за немецкую сборную – но только юношескую. Немецкая пресса спрашивала его о желании сыграть за сборную России. Но он сказал, что не хочет. А о сборной Германии Левен говорит так:
«Понимаю, что у меня много конкурентов. Но это моя мечта. Когда-нибудь я сыграю в футболке сборной Германии. Я стремлюсь к этому и использую любой шанс».
Что известно о Левене:
💪🏻 Не пьет, плохо относится к татуировкам и вредным привычкам. «Я очень верующий человек. Я не пил даже на собственной свадьбе. Даже на праздновании в честь выхода «Нюрнберга» в Бундеслигу я пил безалкогольное вино».
Еще про веру: «Когда мои дела шли не очень хорошо, я вспоминал, что есть бог, который помогает мне. А еще есть мои родители и моя девушка, которые всегда придут мне на помощь».
🏃♂️ Сейчас Левен в аренде в «Аугсбурге». По факту же он принадлежит «Герте». Летом он говорил: «Сейчас я хочу дебютировать за основу «Герты» и закрепиться в команде».
↔️ Левен может сыграть на разных позициях: в центре полузащиты, на фланге, в «Нюрнберге» он даже выходил в нападении. «Мне в принципе без разницы, на какой позиции играть. Главное – играть. Но лучше о моих качествах расскажут тренеры».
📃 А еще за пару месяцев аренды в «Аугсбурге» (длится до июня 2021 года) он сильно привык к новой команде. Говорит, что легко представит себя в клубе на постоянной основе. Главное, чтобы верили и давали играть.
Черчесов знает о существовании Левена. Но не ответил на прямой вопрос, просматривают ли его скауты сборной России. А еще агент Левена говорил (еще он подтвердил, что у футболиста есть гражданство РФ), что с ним связывались российские клубы, но так ничего конкретного не предложили.
В наши клубы лучше не ехать, а насчёт сборной-не знаю,слишком большая конкуренция. Немцы могут его заиграть за основу, но вряд ли он закрепится в сборной.