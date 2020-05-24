В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣

Эдуард Левен – немецкий футболист с российскими корнями. Сам Левен родился в Германии, но родители у него русские. Левен с 2008-го играет в Германии. На детском и юношеском уровнях – в системах «Хоттенбаха», «Кайзерслаутерна» и «Саарбрюккена». На взрослом – в «Нюрнберге», «Герте» и теперь в «Аугсбурге».

Левен уже дебютировал за немецкую сборную – но только юношескую. Немецкая пресса спрашивала его о желании сыграть за сборную России. Но он сказал, что не хочет. А о сборной Германии Левен говорит так:

«Понимаю, что у меня много конкурентов. Но это моя мечта. Когда-нибудь я сыграю в футболке сборной Германии. Я стремлюсь к этому и использую любой шанс».

Что известно о Левене:

💪🏻 Не пьет, плохо относится к татуировкам и вредным привычкам. «Я очень верующий человек. Я не пил даже на собственной свадьбе. Даже на праздновании в честь выхода «Нюрнберга» в Бундеслигу я пил безалкогольное вино».

Еще про веру: «Когда мои дела шли не очень хорошо, я вспоминал, что есть бог, который помогает мне. А еще есть мои родители и моя девушка, которые всегда придут мне на помощь».

🏃‍♂️ Сейчас Левен в аренде в «Аугсбурге». По факту же он принадлежит «Герте». Летом он говорил: «Сейчас я хочу дебютировать за основу «Герты» и закрепиться в команде».