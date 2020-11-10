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#Краснодар #Футбол #Лига чемпионов #РПЛ

«Краснодар» проиграл пять матчей подряд со счетом 4:15. Это худшая серия поражений за три года

вчера, 11:02

«Краснодар» ушел на паузу из-за матчей сборных с пятью поражениями подряд во всех турнирах. Она началась 24 октября игрой против «Спартака».

В сезоне-2017/18 у «Краснодара» уже была серия поражений из пяти матчей. Осенью 2017 года «Краснодар» проиграл четыре игры в РПЛ и матч Кубка России. Общий счет за те игры – 1:8.

В сезоне-2020/21 «Краснодар» идет на десятом месте в РПЛ и занимает третье место в группе Лиги чемпионов.

Сафонов отбил шесть пенальти за карьеру. Половину – в этом сезоне

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