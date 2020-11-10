Матвей Сафонов
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Сафонов отбил шесть пенальти за карьеру. Половину – в этом сезоне
вчера, 09:50
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в сезоне-2020/21 отбил уже три пенальти. Transfermarkt посчитал статистику всех отбитых пенальти в карьере Сафонова во взрослом футболе.
Раскладка по матчам:
- 18/19, ФНЛ. «Мордовия»
- 19/20, РПЛ. «Ахмат»
- 19/20, РПЛ. «Крылья Советов»
- 20/21, ЛЧ. ПАОК
- 20/21, ЛЧ. «Челси»
- 20/21, РПЛ. «Зенит»
В сезоне-2017/18 Сафонов играл в Молодежном первенстве. Там он отбил один пенальти в игре с «Зенитом».
Всего за взрослую карьеру Матвей Сафонов пропустил 15 голов с пенальти, еще пять – в Молодежном первенстве.
Матвею Сафонову 21 год. Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро. Всю карьеру Сафонов играет в системе «Краснодара».
«Краснодар» проиграл пять матчей подряд со счетом 4:15. Это худшая серия поражений за три года
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