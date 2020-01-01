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Матч-центр
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Крылья Советов
Самара
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Сайт
www.kc-camapa.ru
Страна
Россия
Стадион
Самара Арена
Тренер
Миодраг Божович
М. Божович
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«Тамбов» и «Крылья» закрыли мировой футбол – последний большой матч до полного карантина
#РПЛ
16 марта, 21:07
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
«Крылья Советов» не просто наказали Фролова. Клуб исправил заявление на сайте и перебанил людей за комментарии
#Крылья Советов
28 апреля, 07:27
Судью матча молодежек «Тамбова» и «Крыльев» обвиняют в незнании правил. Он остановил матч из-за четырех удалений у «Крыльев»
#РПЛ
15 марта, 16:40
За год Фролов в одних воротах в Самаре отбил и пенальти «Крыльев», и пенальти «Оренбурга». Просто он играл за разные команды
#Евгений Фролов
28 февраля, 21:00
У клубов РПЛ большие проблемы с новым лимитом – купить новичков летом будет тяжело
#РПЛ
08 февраля, 19:20
Кто такой агент Павел Андреев – у него в «Спартаке» уже 6 клиентов
#Павел Андреев
30 января, 12:56
Два года назад Соболев играл в ФНЛ, ездил по арендам и мало забивал. Теперь за него платят 5 млн
#Александр Соболев
30 января, 11:25
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