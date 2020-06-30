Фролов поймал мяч за штрафной, но судьи не заметили

Система VAR вмешиваться не может, потому что такой эпизод не входит в ее компетенцию. Судьи ничего не заметили. Матч судил Алексей Сухой. Он же работал и на игре «Сочи» – «Ростов» (10:1) – там Сухой не заметил нарушение правил в моменте с голом Заболотного. В его же сторону на стадионе «Ахмата» звучала фраза «Судья – козел».

«СЭ» пишет, что на одном из повторов руки Фролова с мячом находились на линии. Вот скрины, где этого точно нет.