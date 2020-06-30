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Фролов поймал мяч за штрафной, но судьи не заметили
Все произошло на 68-й минуте. Фролов среагировал на заброс в сторону Эдера, но потерялся и убежал за пределы штрафной. В момент приема мяча Фролов сделал движение назад, а его ноги остались за линией. Руки, возможно, тоже. На этом видео из твиттера «Матч ТВ» это хорошо видно на девятой секунде.
«Локомотив» тоже сразу отреагировал:
«Крылья» просто ничего не объяснили:
Система VAR вмешиваться не может, потому что такой эпизод не входит в ее компетенцию. Судьи ничего не заметили. Матч судил Алексей Сухой. Он же работал и на игре «Сочи» – «Ростов» (10:1) – там Сухой не заметил нарушение правил в моменте с голом Заболотного. В его же сторону на стадионе «Ахмата» звучала фраза «Судья – козел».
«СЭ» пишет, что на одном из повторов руки Фролова с мячом находились на линии. Вот скрины, где этого точно нет.
«Локомотив» и «Крылья» сыграли 1:1. Для «Крыльев» это первое набранное очко после возобновления чемпионата. За два дня до матча клуб сменил тренера – тут в «Крыльях» уже работал Талалаев. Во всех трех играх в июне «Крылья» вели в счете, но так ни разу и не победили.