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#Евгений Фролов #РПЛ #Футбол #Локомотив #Крылья Советов

Фролов поймал мяч за штрафной, но судьи не заметили

30 июня, 21:15

Все произошло на 68-й минуте. Фролов среагировал на заброс в сторону Эдера, но потерялся и убежал за пределы штрафной. В момент приема мяча Фролов сделал движение назад, а его ноги остались за линией. Руки, возможно, тоже. На этом видео из твиттера «Матч ТВ» это хорошо видно на девятой секунде.

«Локомотив» тоже сразу отреагировал:

«Крылья» просто ничего не объяснили:

Система VAR вмешиваться не может, потому что такой эпизод не входит в ее компетенцию. Судьи ничего не заметили. Матч судил Алексей Сухой. Он же работал и на игре «Сочи» – «Ростов» (10:1) – там Сухой не заметил нарушение правил в моменте с голом Заболотного. В его же сторону на стадионе «Ахмата» звучала фраза «Судья – козел».

«СЭ» пишет, что на одном из повторов руки Фролова с мячом находились на линии. Вот скрины, где этого точно нет.

Скриншот видео из твиттера «Матч ТВ»

Скриншот видео из твиттера «Матч ТВ»

Скриншот видео из твиттера «Матч ТВ»

«Локомотив» и «Крылья» сыграли 1:1. Для «Крыльев» это первое набранное очко после возобновления чемпионата. За два дня до матча клуб сменил тренера – тут в «Крыльях» уже работал Талалаев. Во всех трех играх в июне «Крылья» вели в счете, но так ни разу и не победили.

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