Первый иракец в русском футболе – сейчас в «Крыльях»: летал с поддельным паспортом, праздновал гол в маске, удалился за две минуты

Жуткая цепочка из матча «Локомотива» и «Крыльев» (1:1):

57 минута. Сафаа Хади вышел вместо травмированного Бурлака.

71 минута. Хади получил желтую карточку.

73 минута. Вторая карточка и удаление Хади.

Сафаа Хади оказался в РПЛ в феврале. «Крылья» купили его у багдадской команды «Аль-Шорта» за 150 тысяч евро. С того момента он ни разу не выходил в старте, но в трех играх появился на замену. Сначала Хади вышел на три минуты с «Тамбовом» (0:3), потом сыграл 12 с «Зенитом» (1:2). 16 минут в игре с «Локомотивом» – лучший результат для Хади по этому сезону.

Хади по-настоящему засветился после матча с «Зенитом». «Крылья» ненадолго остались в Санкт-Петербурге, поэтому Хади и Азмун пошли гулять. Они не соблюдали социальную дистанцию, а Хади выкладывал всю прогулку в инстаграм. «Зенит» заметил, Хади быстро удалил пост, но Азмун уже от этого пострадал. Клуб пообещал его оштрафовать.

Хади похож на Азмуна по активности в соцсетях – у него в инстаграме уже миллион подписчиков. «Комсомольская правда-Самара» описывала и другие заметные характеристики. Однажды Хади сняли с рейса из-за поддельного паспорта, а во время протестов в Ираке он отпраздновал гол за сборную в маске.