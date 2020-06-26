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#Зенит #РПЛ #Футбол #коронавирус

Фанаты «Зенита» пустили зеленый дым и вывесили баннер человека в маске, который держит вирус

26 июня, 20:56

Эпизод перед матчем «Зенит» – «Крылья Советов». Из изображения вируса сначала вышел зеленый дом, потом и сам вирус сменился на футбольный мяч:

На матче разрешено присутствовать не более 10% от общего количества мест на стадионе. По словам гендиректора «Зенита» Александра Медведева, игру посетят около 6000 болельщиков.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
«Зенит» впечатлил и в прошлом туре
Все просто: «Зенит» – лидер России по голам в первые 15 минут, а ЦСКА – худший
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