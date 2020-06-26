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Фанаты «Зенита» пустили зеленый дым и вывесили баннер человека в маске, который держит вирус
26 июня, 20:56
Эпизод перед матчем «Зенит» – «Крылья Советов». Из изображения вируса сначала вышел зеленый дом, потом и сам вирус сменился на футбольный мяч:
На матче разрешено присутствовать не более 10% от общего количества мест на стадионе. По словам гендиректора «Зенита» Александра Медведева, игру посетят около 6000 болельщиков.
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