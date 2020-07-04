Ужасный фол на Чистякове из «Ростова», после которого его нога жестко выгнулась. Но он сам ушел за пределы поля

Изначально арбитр Волошин показал Полуяхтову желтую, но после просмотра повтора отменил предупреждение и удалил Полуяхтова с поля.

Чистяков же самостоятельно ушел за пределы поля, где ему оказали медицинскую помощь. На первый взгляд нога была без видимых повреждений. Комментатор Константин Генич отметил, что в этой ситуации его здорово спас щиток.