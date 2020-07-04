Дмитрий Чистяков
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Владимир Полуяхтов
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Ужасный фол на Чистякове из «Ростова», после которого его нога жестко выгнулась. Но он сам ушел за пределы поля
04 июля, 19:19
Самый яркий момент первого тайма матча «Ростова» и «Крыльев» – фол Полуяхтова на Чистякове. Изначально казалось, что это обыкновенное жесткое столкновение, за которое Полуяхтов закономерно получил желтую карточку.
Повтор показал, что повреждение Чистякова серьезнее.
Изначально арбитр Волошин показал Полуяхтову желтую, но после просмотра повтора отменил предупреждение и удалил Полуяхтова с поля.
Чистяков же самостоятельно ушел за пределы поля, где ему оказали медицинскую помощь. На первый взгляд нога была без видимых повреждений. Комментатор Константин Генич отметил, что в этой ситуации его здорово спас щиток.
Правда, через 4 минуты после столкновения Валерий Карпин заменил Чистякова.
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