Кто такой агент Павел Андреев – у него в «Спартаке» уже 6 клиентов

Какие факты известны об Андрееве?

Он почти не фотографируется. В интернете можно найти буквально одну фотографию Андреева. Его давно спрашивают, почему он не фотографируется: «Ну считайте, что это у меня просто примета такая. Хотя публичность в нашей профессии не вредит, а, наоборот, помогает».

Его главные клиенты – Миранчуки. Часто в СМИ агентом называют Вадима Шпинева, но тут все просто раскладывается. «Вадим Шпинев также является сотрудником нашего агентства и занимается делами обоих братьев Миранчуков», – поясняет Андреев.

Он получил аккредитацию от РФС с номером один. В 2017 году РФС упорядочила агентскую деятельность – выдала всем агентам аккредитации с закрепленным номером. У Андреева – номер один.

Первый клиент Андреева – Дмитрий Сычев. И на его примере Андреев уже давно объяснял, почему не любит продавать игроков заграницу: «Хватит с нас опыта другого моего клиента — Дмитрия Сычева, которому не довелось закрепиться в «Марселе».

Раньше Андреев много работал с «Зенитом», а сейчас – почти нет. Его известных клиентов из прошлого мы перечисляли, но там же он поддерживал футбольную школу. «Мы в течение пяти лет поддерживали школу петербургского «Зенита». Но с некоторыми товарищами там отношения у нас не сложились и поэтому сейчас создаем свою школу», – рассказывал он.

Андреев работает с клиентами во всех лигах. «Я стараюсь больше времени посвящать игрокам премьер-лиги и первого дивизиона, а ребятами из второй лиги занимаются мои партнеры. Когда парень начинает расти, мы забираем его - мне его передают, и я начинаю с ним работать, вести его дальше».