Кто такой агент Павел Андреев – у него в «Спартаке» уже 6 клиентов
UPD: Изначально мы насчитали в «Спартаке» 6 клиентов Андреева. Но потом поняли, что их 7. Цифра в заголовке неправильная. Цифра внутри этого текста – правильная. Извините за ошибку.
Переход Соболева в «Спартак» – во многом агентская история. Слухи об интересе английских клубов, нагнетание ситуации и интриги – и внезапный переход в «Спартак» за 0,5 + 4,5 миллионов. Телеграм-каналы шокируют цифрами: например, «СБГ-Аналитика» (8,5 тысяч подписчиков) говорит, что агент Павел Андреев получит 2 миллиона евро комиссионных. Так это или нет, мы не знаем, но не сомневаемся, что Андреев сыграл огромную роль в этом переходе.
Андреев – один из главных агентов России. В начале века его клиентами были Аршавин, Быстров, Сычев, Денисов и Анюков – почти все звезды сборной России. Сейчас он не так гремит, но мощные сделки все равно проводит.
Какие факты известны об Андрееве?
Он почти не фотографируется. В интернете можно найти буквально одну фотографию Андреева. Его давно спрашивают, почему он не фотографируется: «Ну считайте, что это у меня просто примета такая. Хотя публичность в нашей профессии не вредит, а, наоборот, помогает».
Его главные клиенты – Миранчуки. Часто в СМИ агентом называют Вадима Шпинева, но тут все просто раскладывается. «Вадим Шпинев также является сотрудником нашего агентства и занимается делами обоих братьев Миранчуков», – поясняет Андреев.
Он получил аккредитацию от РФС с номером один. В 2017 году РФС упорядочила агентскую деятельность – выдала всем агентам аккредитации с закрепленным номером. У Андреева – номер один.
Первый клиент Андреева – Дмитрий Сычев. И на его примере Андреев уже давно объяснял, почему не любит продавать игроков заграницу: «Хватит с нас опыта другого моего клиента — Дмитрия Сычева, которому не довелось закрепиться в «Марселе».
Раньше Андреев много работал с «Зенитом», а сейчас – почти нет. Его известных клиентов из прошлого мы перечисляли, но там же он поддерживал футбольную школу. «Мы в течение пяти лет поддерживали школу петербургского «Зенита». Но с некоторыми товарищами там отношения у нас не сложились и поэтому сейчас создаем свою школу», – рассказывал он.
Андреев работает с клиентами во всех лигах. «Я стараюсь больше времени посвящать игрокам премьер-лиги и первого дивизиона, а ребятами из второй лиги занимаются мои партнеры. Когда парень начинает расти, мы забираем его - мне его передают, и я начинаю с ним работать, вести его дальше».
У Андреева семь игроков в «Спартаке» – молодые и перспективные
Его клиенты: Соболев, Зобнин, Максименко, Селихов, Тигиев, Самсонов и Калачевский. Сразу прослеживается очевидное сходство. Все – молодые российские футболисты, многие из которых уже пошумели в РПЛ.
Еще в 2006 Андреев объяснил принцип, по которому выбирает клиентов: «А вообще-то лично мне небезразлично, к примеру, что в командах премьер-лиги сейчас только 30 процентов отечественных игроков. Где же брать футболистов для сборной?! Так что я предпочитаю помогать развиваться именно российским игрокам».
В том же интервью Андреев рассказывал, как помогает молодым футболистам снимать жилье: «Да уж, помню я ту коммуналку, где Аршавин жил с мамой... Но у него уже был на тот момент профессиональный контракт, и он вскоре сам стал снимать квартиру. А вот некоторым начинающим игрокам, еще не заключившим свой первый контракт, действительно приходится иногда давать деньги, чтобы они могли снять жилье. Это совершенно нормальная практика».
В «Крылья» переходили одни клиенты Андреева
С 2019 года – почти все новички из агенства Андреева, об этом писал «Матч ТВ» летом этого года. Считаем вместе с авторами текста.
- Кабутов (СКА)
- Комбаров («Спартак»)
- Якуба («Ротор»)
- Терехов («Динамо»)
- Анюков («Зенит»)
- Карпов («Ротор»)
- Лысцов («Бенфика»)
- Чернов (ЦСКА)
Еще до этого там оказался Максим Канунников – тоже клиент Андреева. Тот же «Матч ТВ» пишет, что причина такого совпадения – начальник селекции «Крыльев» Геннадий Голубин, который раньше работал с Андреевым. Помимо него, юридическим сопровождением трансферов занимается Евгений Кречетов, который тоже работал с Андреевым.