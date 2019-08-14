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Лента
Матч-центр
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ПАОК
Салоники
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Сайт
www.paokfc.gr/
Страна
Греция
Стадион
Тумба
Тренер
Разван Луческу
Р. Луческу
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35
Новое развлечение для клубов во время карантина – турнир по FIFA. В нем играют 125 команд со всего мира
#Локомотив
22 марта, 22:06
ПАОК сделал ролик по фильму «Один дома»: команда забыла игрока в отеле, а тот развлекался и грустил – все как в кино
#ПАОК
24 декабря 2019, 19:11
Вы смотрели игру «Краснодара», но в Лиге чемпионов были и другие важные матчи
#Лига чемпионов
08 августа 2019, 01:50
Огненное шоу греческих фанатов. Чуть не сожгли трибуны на праздновании чемпионства ПАОКа
#ПАОК
22 апреля 2019, 09:07