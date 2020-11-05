«Краснодар» злится на себя: команда в раздевалке кричала, Мусаев винит Кайо

«Краснодар» отреагировал на поражение нервно. Несколько цитат:

🗨️ Магомед-Шапи Сулейманов: «В команде мы высказали это друг другу. Я считаю, что мы должны были забирать этот матч. У меня есть вопросы к команде, я их высказал. Я лично спросил, почему мы в большинстве не держали мяч. Должны были брать под контроль игру. Даже не знаю, что сказать. У меня полное опустошение и нет слов. Это необъяснимые вещи».

🗨️ Матвей Сафонов: «Мы не имеем право никакой команде отдавать победу, играя в большинстве и ведя 2:0. Мы просто поговорили между собой. То, что было в раздевалке, там и останется».

🗨️ Юрий Газинский: «Одно из самых тяжелых поражений в карьере. Нужно было выжимать максимум, но не знаю, что произошло. Трудно говорить. Мы полностью упустили игру. То, что было в раздевалке, останется там. Поговорили на повышенных тонах. Всегда есть претензии к кому-то, мы высказываем их друг другу».

🗨️ Мурад Мусаев: «Кайо на ровном месте подарил сопернику гол. Не хотелось бы открыто комментировать своих игроков в прессе. Мы это разберем это на теории».

🗨️ И еще Мусаев: «Я готов признавать поражения, но для меня очень сложно, когда в сложный момент мы просто отдали второй гол. Если мы хотим побеждать, выигрывать титулы, мы не должны терпеть такие поражения. Слишком много было ошибок в простых ситуациях. Нельзя было отдавать контроль во втором тайме. Нужно было пытаться забить третий мяч. Эти нюансы лишили нас трех очков».