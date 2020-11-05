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Магомед-Шапи Сулейманов
Мурад Мусаев
Матвей Сафонов
Юрий Газинский
Севилья
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#Краснодар #Футбол #Лига чемпионов #Матвей Сафонов #Магомед-Шапи Сулейманов #Севилья #Мурад Мусаев #Юрий Газинский

«Краснодар» злится на себя: команда в раздевалке кричала, Мусаев винит Кайо

05 ноября, 02:40

«Краснодар»

«Севилья» была однозначным фаворитом в игре с «Краснодаром» в третьем туре Лиги чемпионов, но к середине первого тайма российский клуб неожиданно вел 2:0, да и весь первый тайм складывался отлично.

⚽️ Магомед-Шапи Сулейманов классно забил штрафной.

⚽️ Маркус Берг четко реализовал пенальти.

Ракитич использовал подачу Хордана.

⛔️ Навас сбил Ольссона и удалился.

2:1 в Севилье при пустых трибунах и имея на одного игрока больше – перспективная ситуация для исторической победы в группе. А в итоге:

❌ Ошибка Кайо у своей штрафной, и Эн-Несири не прощает – 2:2.

❌ Спустя три минуты Эн-Несири оформляет дубль – 3:2 в пользу «Севильи».

Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 42
Эн-Несири 69
Эн-Несири 73
3:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сулейманов 17
Берг 21

В твиттере есть цитата от аккаунта с тремя миллионами подписчиков, что «Севилья» первой в истории ЛЧ выиграла матч, проигрывая к перерыву и имея на игрока меньше.

«Краснодар» отреагировал на поражение нервно. Несколько цитат:

🗨️ Магомед-Шапи Сулейманов: «В команде мы высказали это друг другу. Я считаю, что мы должны были забирать этот матч. У меня есть вопросы к команде, я их высказал.  Я лично спросил, почему мы в большинстве не держали мяч. Должны были брать под контроль игру. Даже не знаю, что сказать. У меня полное опустошение и нет слов. Это необъяснимые вещи».

🗨️ Матвей Сафонов: «Мы не имеем право никакой команде отдавать победу, играя в большинстве и ведя 2:0. Мы просто поговорили между собой. То, что было в раздевалке, там и останется».

🗨️ Юрий Газинский: «Одно из самых тяжелых поражений в карьере. Нужно было выжимать максимум, но не знаю, что произошло. Трудно говорить. Мы полностью упустили игру. То, что было в раздевалке, останется там. Поговорили на повышенных тонах. Всегда есть претензии к кому-то, мы высказываем их друг другу».

🗨️ Мурад Мусаев: «Кайо на ровном месте подарил сопернику гол. Не хотелось бы открыто комментировать своих игроков в прессе. Мы это разберем это на теории».

🗨️ И еще Мусаев: «Я готов признавать поражения, но для меня очень сложно, когда в сложный момент мы просто отдали второй гол. Если мы хотим побеждать, выигрывать титулы, мы не должны терпеть такие поражения. Слишком много было ошибок в простых ситуациях. Нельзя было отдавать контроль во втором тайме. Нужно было пытаться забить третий мяч. Эти нюансы лишили нас трех очков».

Keystone Press Agency / Global Look Press

Разочаровывающей выглядит и статистика. Несколько моментов.

✔️ Команды лишь тайм играли в равных составах, но по ударам «Севилья» перебила «Краснодар» 25:11.

 ✔️ Процент владения тоже запредельный для таких условий – 61 на 39.

✔️ Если брать только второй тайм, то и там «Севилья» била больше (9:7, статистика Myscore).

✔️ А фолы? «Краснодар» нарушил правила после перерыва десять раз, соперник – всего дважды.

Российские клубы в разное время обыгрывали «Севилью» – «Торпедо» проходило ее в начале 1990-х, памятно побеждал «Зенит», через нее в четвертьфинал ЛЧ выходил ЦСКА, пять голов ей забивал «Спартак». Пару лет назад обыгрывал ее и «Краснодар», но сейчас победа могла быть исторической. Не хватило малости.

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