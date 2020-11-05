«Краснодар» злится на себя: команда в раздевалке кричала, Мусаев винит Кайо
«Севилья» была однозначным фаворитом в игре с «Краснодаром» в третьем туре Лиги чемпионов, но к середине первого тайма российский клуб неожиданно вел 2:0, да и весь первый тайм складывался отлично.
⚽️ Магомед-Шапи Сулейманов классно забил штрафной.
⚽️ Маркус Берг четко реализовал пенальти.
❌ Ракитич использовал подачу Хордана.
⛔️ Навас сбил Ольссона и удалился.
2:1 в Севилье при пустых трибунах и имея на одного игрока больше – перспективная ситуация для исторической победы в группе. А в итоге:
❌ Ошибка Кайо у своей штрафной, и Эн-Несири не прощает – 2:2.
❌ Спустя три минуты Эн-Несири оформляет дубль – 3:2 в пользу «Севильи».
В твиттере есть цитата от аккаунта с тремя миллионами подписчиков, что «Севилья» первой в истории ЛЧ выиграла матч, проигрывая к перерыву и имея на игрока меньше.
«Краснодар» отреагировал на поражение нервно. Несколько цитат:
🗨️ Магомед-Шапи Сулейманов: «В команде мы высказали это друг другу. Я считаю, что мы должны были забирать этот матч. У меня есть вопросы к команде, я их высказал. Я лично спросил, почему мы в большинстве не держали мяч. Должны были брать под контроль игру. Даже не знаю, что сказать. У меня полное опустошение и нет слов. Это необъяснимые вещи».
🗨️ Матвей Сафонов: «Мы не имеем право никакой команде отдавать победу, играя в большинстве и ведя 2:0. Мы просто поговорили между собой. То, что было в раздевалке, там и останется».
🗨️ Юрий Газинский: «Одно из самых тяжелых поражений в карьере. Нужно было выжимать максимум, но не знаю, что произошло. Трудно говорить. Мы полностью упустили игру. То, что было в раздевалке, останется там. Поговорили на повышенных тонах. Всегда есть претензии к кому-то, мы высказываем их друг другу».
🗨️ Мурад Мусаев: «Кайо на ровном месте подарил сопернику гол. Не хотелось бы открыто комментировать своих игроков в прессе. Мы это разберем это на теории».
🗨️ И еще Мусаев: «Я готов признавать поражения, но для меня очень сложно, когда в сложный момент мы просто отдали второй гол. Если мы хотим побеждать, выигрывать титулы, мы не должны терпеть такие поражения. Слишком много было ошибок в простых ситуациях. Нельзя было отдавать контроль во втором тайме. Нужно было пытаться забить третий мяч. Эти нюансы лишили нас трех очков».
Разочаровывающей выглядит и статистика. Несколько моментов.
✔️ Команды лишь тайм играли в равных составах, но по ударам «Севилья» перебила «Краснодар» 25:11.
✔️ Процент владения тоже запредельный для таких условий – 61 на 39.
✔️ Если брать только второй тайм, то и там «Севилья» била больше (9:7, статистика Myscore).
✔️ А фолы? «Краснодар» нарушил правила после перерыва десять раз, соперник – всего дважды.
Российские клубы в разное время обыгрывали «Севилью» – «Торпедо» проходило ее в начале 1990-х, памятно побеждал «Зенит», через нее в четвертьфинал ЛЧ выходил ЦСКА, пять голов ей забивал «Спартак». Пару лет назад обыгрывал ее и «Краснодар», но сейчас победа могла быть исторической. Не хватило малости.