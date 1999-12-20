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Магомед-Шапи Сулейманов
№93
Нападающий
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 дек. 1999 (20) лет
Рост
170
Вес
65
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Весь стадион полчаса скандировал фамилию Шапи. Он хотел играть даже с травмой – подвело тело
#Магомед-Шапи Сулейманов
27 августа 2019, 23:00
«Краснодар» выпустил воспитанников на матч с «Локо». Вопрос: почему только сейчас?
#Краснодар
24 августа 2019, 20:44
Забудьте про «Шапи-тайм». Сулейманов – игрок основы
#Магомед-Шапи Сулейманов
13 августа 2019, 23:49
Россия через год после ЧМ-2018: много новых людей, но есть вопросы
#Станислав Черчесов
23 мая 2019, 14:00
«Зенит» шутил над Шапи и бурно праздновал победу. Что творилось вокруг главного матча сезона
#Зенит
21 апреля 2019, 13:36
Драма года. За 8 минут «Краснодар» пережил самый радостный и самый тяжелый моменты в своей истории
#Краснодар
14 марта 2019, 22:47
«Спартак» сыграл с «Краснодаром»: Айртон результативен, у Сулейманова только шутки
#РПЛ
03 марта 2019, 20:44