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Драгау
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Сержиу Консейсау
С. Консейсау
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Заменял сам себя, превышал скорость, его отцу угрожали посредники «Интера». Истории о новичке «Сочи» – Имбула
#Жанелли Имбула
04 марта, 16:17
В первом раунде Лиги Европы вылетели все 4 клуба из Португалии
#Лига Европы
28 февраля, 00:51
Игрок «Порту» услышал расистское оскорбление, сам ушел с поля и послал фанатов в инстаграме
#Мусса Марега
17 февраля, 14:46
Мы забыли про Зе Луиша, а он положил красотищу. Подработал грудью, забил через себя в падении
#Зе Луиш
03 декабря 2019, 11:03
«Матч ТВ» показал скрины из договора о трансляции игры «Краснодара» и «Порту». Споры продолжаются
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 18:35
Успокоились, а теперь важное: как «Краснодару» это удалось?
#Краснодар
14 августа 2019, 00:26
Забудьте про «Шапи-тайм». Сулейманов – игрок основы
#Магомед-Шапи Сулейманов
13 августа 2019, 23:49
Новый вратарь «Порту» восхищался нереальными сейвами Касильяса. Теперь он сам их творит
#Аугустин Марчесин
13 августа 2019, 15:36
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