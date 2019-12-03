Мы забыли про Зе Луиша, а он положил красотищу. Подработал грудью, забил через себя в падении

«Это был момент вдохновения, – прокомментировал свой супергол Зе. – Не могу его объяснить, это случилось за мгновение. Этот гол помог команде, вот и все. Гол хорош, но надо продолжать работать».

Большая радость для Зе Луиша – забить впервые за 2,5 месяца . Мы помним, как он здорово начал в «Порту»: в первых восьми матчах отличился семь раз, забивал и в Лиге чемпионов («Порту» дважды), оформил хет-трик, а еще забил победный гол главному сопернику – «Бенфике».

В конце сентября был мяч «Санта-Кларе», а потом засуха на целых восемь матчей . В трех играх он выходил в стартовом составе, потом в среднем на полчаса появлялся на замене. Ничего не работало – ноль голов.

С «Пасушем» Зе Луиш получил чуть больше времени, чем обычно: на 38-й минуте заменил травмированного Абубакара. За почти час на поле отметился не только голом – например, выиграл пять верховых единоборств, сотворил четыре обводки – полезный матч.