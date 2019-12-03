Мы забыли про Зе Луиша, а он положил красотищу. Подработал грудью, забил через себя в падении
Экс-спартаковец Зе Луиш в матче 12-го тура чемпионата Португалии забил шикарный гол за «Порту». В матче против «Пасуш де Феррейры» форвард открылся под передачу Теллеса, первым касанием подработал мяч грудью, а вторым в прыжке послал мяч в ворота через себя в падении.
В динамике – просто обалденный момент:
«Это был момент вдохновения, – прокомментировал свой супергол Зе. – Не могу его объяснить, это случилось за мгновение. Этот гол помог команде, вот и все. Гол хорош, но надо продолжать работать».
Большая радость для Зе Луиша – забить впервые за 2,5 месяца. Мы помним, как он здорово начал в «Порту»: в первых восьми матчах отличился семь раз, забивал и в Лиге чемпионов («Порту» дважды), оформил хет-трик, а еще забил победный гол главному сопернику – «Бенфике».
В конце сентября был мяч «Санта-Кларе», а потом засуха на целых восемь матчей. В трех играх он выходил в стартовом составе, потом в среднем на полчаса появлялся на замене. Ничего не работало – ноль голов.
С «Пасушем» Зе Луиш получил чуть больше времени, чем обычно: на 38-й минуте заменил травмированного Абубакара. За почти час на поле отметился не только голом – например, выиграл пять верховых единоборств, сотворил четыре обводки – полезный матч.
При этом Зе Луиш до сих пор опережает по голам в чемпионате всех своих партнеров – их семь в 11 матчах. Ближайший конкурент – Марега (четыре). Вообще, у других форвардов даже вместе не выходит столько же мячей, сколько у Зе – Марега, Абубакар, Тикиньо и Силва на четверых забили шесть раз.
В лиге больше Зе Луиша забил только Пицци (девять), сыгравший на 220 минут больше Зе. В Португалии он – один из самых бьющих игроков: 2,4 удара в среднем за игру, это 11-е место среди всех футболистов.
Вы помните, что поначалу лидерство в чемпионате Португалии захватил сенсационный новичок «Фамаликан», но теперь после 12 туров в таблице привычный вид – «Бенфика» первая, «Порту» отстает на два очка, дальше «Фамаликан», отстающий от лидера на девять.