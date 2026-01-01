Konami

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PES 2021 выйдет на новом движке и в качестве дополнения к PES 2020
#PES 2021
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Контракт с Konami мешает игрокам «Барсы» участвовать в турнирах по FIFA 20
#Барселона
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