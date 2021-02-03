История однорукого футболиста из Испании. Победил оскорбления, стал доктором наук на юрфаке и помогает детям

Он научился правильно реагировать на хейт. «Я не отвечаю на оскорбления фанатов – они замолкают, когда я начинаю показывать уровень»

Все детство Алекса Санчеса – издевки, обзывательства и унижения. Когда он приезжал на выездные матчи, болельщики освистывали его, посмеивались даже соперники.

«Я давно научился грамотно реагировать на такие вещи. Я просто не отвечаю на оскорбления фанатов – я отвечаю им по-другому. Я не сделал реально большую карьеру. Но там, где играл, я выкладывался на полную. Поэтому фанаты замолкали, когда я начинал показывать уровень.

Помню, после одного матча за «Туделано» мне даже аплодировали болельщики соперников».

Дебют за «Сарагосу» – важный момент в жизни Санчеса. Но реально важнейшим он называет периоды карьеры за «Туделано». В первый раз он приехал туда в 2012-м, играл три года и провел более сотни матчей. Фанаты придумали кричалку: «Наш волшебник Алекс, который делает магию ногами».

Во второй раз он приехал в аренду после неудачного перехода в «Осасуну». В третий раз – в 2017-м. И в 2020-м он вернулся туда еще раз.

«Туделано» – моя семья. Меня и мой недостаток нигде не принимали так тепло, как в этом клубе. Я люблю эту команду, я часть этого города и этой истории».

Самый классный розыгрыш, как говорил Санчес, тоже придумали в «Туделано». На его день рождения одноклубники подарили правую руку от манекена: «Меня попросили приделать ее к моей руке. Все подходили и жали этот протез. Было весело, ха-ха-ха».