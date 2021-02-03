История однорукого футболиста из Испании. Победил оскорбления, стал доктором наук на юрфаке и помогает детям
Вы вряд ли слышали об Алексе Санчесе. Это 31-летний нападающий, вершиной карьеры которого были три момента:
А еще Алекс Санчес – футболист, родившийся без правой руки. И это единственный однорукий игрок, выступавший когда-либо в чемпионате Испании.
Он научился правильно реагировать на хейт. «Я не отвечаю на оскорбления фанатов – они замолкают, когда я начинаю показывать уровень»
Все детство Алекса Санчеса – издевки, обзывательства и унижения. Когда он приезжал на выездные матчи, болельщики освистывали его, посмеивались даже соперники.
«Я давно научился грамотно реагировать на такие вещи. Я просто не отвечаю на оскорбления фанатов – я отвечаю им по-другому. Я не сделал реально большую карьеру. Но там, где играл, я выкладывался на полную. Поэтому фанаты замолкали, когда я начинал показывать уровень.
Помню, после одного матча за «Туделано» мне даже аплодировали болельщики соперников».
Дебют за «Сарагосу» – важный момент в жизни Санчеса. Но реально важнейшим он называет периоды карьеры за «Туделано». В первый раз он приехал туда в 2012-м, играл три года и провел более сотни матчей. Фанаты придумали кричалку: «Наш волшебник Алекс, который делает магию ногами».
Во второй раз он приехал в аренду после неудачного перехода в «Осасуну». В третий раз – в 2017-м. И в 2020-м он вернулся туда еще раз.
«Туделано» – моя семья. Меня и мой недостаток нигде не принимали так тепло, как в этом клубе. Я люблю эту команду, я часть этого города и этой истории».
Самый классный розыгрыш, как говорил Санчес, тоже придумали в «Туделано». На его день рождения одноклубники подарили правую руку от манекена: «Меня попросили приделать ее к моей руке. Все подходили и жали этот протез. Было весело, ха-ха-ха».
Важное дополнение: он не считает, что инвалидность принесла ему огромные проблемы. Он живет с ней с самого рождения, уже привык к ней и даже извлек некоторые плюсы.
«Например, когда знакомлюсь с людьми, они часто спрашивают меня про карьеру с одной рукой. Так начать диалог значительно проще».
Его дебют в Примере: приехал на матч против «Валенсии» Эмери при 50 тысячах фанатов
8 ноября 2009 года «Сарагоса» приехала на «Месталью» на матч с «Валенсией». В заявке был и Алекс Санчес.
На 75-й минуте, когда счет был уже 3:1 в пользу «Валенсии», тренер «Сарагосы» Марселино Тораль выпустил на поле Алекса Санчеса вместо Анхеля Лафиты. Тот отбегал 16 минут, дважды пробил по воротам «Валенсии» и получил желтую карточку.
Sportbible нашел Санчеса и вспомнил его дебют в Примере:
• «Я так нервничал. Я так нервничал! На игру пришли 50 тысяч человек. Я очень переживал, что облажаюсь. Потом я просто решил, что мне нужно просто получить удовольствие. Это успокоило меня».
• «После игры я получил кучу сообщений. Но я сразу позвонил семье – я делился своим счастьем, а моя мама плакала».
К 30 годам он понял: важнейшая миссия его футбольной карьеры – стать примером для других
В 2018-м Алекс Санчес неожиданно уехал в Австралию – ему просто был нужен новый жизненный вызов. За полгода до трансфера в «Сидней Атлетик» он начал учить английский. Приехал, был общительным, сразу понравился фанатам, а потом стал лучшим бомбардиром «Сиднея» в сезоне.
«Сначала все было не очень хорошо, потому что СМИ акцентировали на том, что у меня нет руки. Но потом ко мне подходили родители детей с ограниченными возможностями и говорили, что я мотивирую их детишек. Так я понял, что у меня есть возможность доносить до людей важное сообщение – никогда не стоит сдаваться.
Возможно, после завершения карьеры я открою фонд помощи детям с ограниченными возможностями. Я счастлив, что футбол развил во мне эту мысль».
Санчес окончил юридический факультет. У него есть докторская степень в области изучения прав человека. Сейчас он готовится к написанию книги о борьбе за права человека в спорте.
«Я просто стараюсь быть примером. В моей жизни никогда не было таких людей, на которых я мог бы смотреть как на пример. Хочу исправить это для других людей».