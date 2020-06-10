В НБА есть два баскетболиста без пальца: один неудачно пилил дрова, другой – прыгнул с кольцом матери

История первая. Как потерять важный палец и научиться без него бросать точнее всех

Давис Бертанс из «Вашингтона» играет без части безымянного пальца с 13 лет. Что тогда случилось: в небольшом латвийском городе Валмиера Бертанс помогал отцу заготавливать дрова для дедушки. Пошел дождь, он поспешил, рука в перчатке застряла под пилой – и правый безымянный срезался наполовину.

«Я был в шоке, но не чувствовал никакой боли, – вспоминал Бертанс. – Показал отцу, и мы поехали в больницу». Ехали долго, но Бертанс ощущал это как 5-10 минут. От шока он забыл и море крови, и врачей, и операционную.