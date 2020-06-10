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#Давис Бертанс #НБА #баскетбол #Джеральд Грин #Сан-Антонио

В НБА есть два баскетболиста без пальца: один неудачно пилил дрова, другой – прыгнул с кольцом матери

10 июня, 17:44
Михаил Морозов

www.imago-images.de / Global Look Press

История первая. Как потерять важный палец и научиться без него бросать точнее всех

Давис Бертанс из «Вашингтона» играет без части безымянного пальца с 13 лет. Что тогда случилось: в небольшом латвийском городе Валмиера Бертанс помогал отцу заготавливать дрова для дедушки. Пошел дождь, он поспешил, рука в перчатке застряла под пилой – и правый безымянный срезался наполовину.

«Я был в шоке, но не чувствовал никакой боли, – вспоминал Бертанс. – Показал отцу, и мы поехали в больницу». Ехали долго, но Бертанс ощущал это как 5-10 минут. От шока он забыл и море крови, и врачей, и операционную.

Через несколько дней после операции отец сказал, что баскетбол на этом закончен. Бертанс выждал месяц и вернулся к тренировкам. Шутеры обычно чувствуют мяч тремя средними пальцами, Бертанс научился управлять двумя. Год спустя он выиграл конкурс трехочковых среди юношей.

Кстати, именно правая рука у него ударная. «Повезло, что я потерял только один палец, – говорил он позже. – Иначе мне пришлось бы переключиться на другую руку».

В январе 2019-го Бертанс лидировал в НБА по проценту реализации трехочковых, но на конкурс для Звездного уикенда не попал. По информации инсайдера The Athletic Джабари Янга – из-за недостаточного количества бросков.

В то же время Дирк Новицки и Сет Карри участвовали, хотя у них бросков еще меньше. В комментариях иногда были такие мысли: организаторы не позвали Бертанса, чтобы нераскрученный персонаж еще и без фаланги не выиграл турнир. Бертанс не расстроился: «Смогу провести больше времени с семьей, на будущее – будет мотивация».

История вторая. Потерять палец и вытерпеть школьную травлю 

Джеральд Грин надел на палец кольцо матери, попытался сделать данк в прикрепленное к входной двери дома самодельное кольцо и зацепился за торчащий шуруп. Часть пальца разорвалась.

НБА

Грин говорит, что выпрыгнул слишком высоко, потому и промахнулся. Случилось это в 11 лет. Грин был спокойным ребенком, но после этого замкнулся в себе – в школе над отрезанным пальцем слишком много смеялись. Полтора года он носил повязку, потом лег под вторую операцию и все это время не мог нормально писать домашние задания и полноценно заниматься баскетболом.

«Сначала мне нужно было почувствовать мяч. Но до сих пор я больше чувствую его левой рукой, чем правой. А бросок выполняю с помощью большого, указательного и среднего пальцев». Так Грин стал игроком НБА и в 2007-м выиграл конкурс данков.

Однажды его спросили про травму голеностопа: «Слушай, у меня четыре пальца на руке – чего мне париться-то».

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