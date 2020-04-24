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#Осасуна #Футбол #Примера #Бетис

Руководители «Осасуны» получили по 8 лет за организацию договорных матчей

24 апреля 2020, 16:45

В сезонах-2012/13 и 2013/14 команда боролась за выживание в Примере и заплатила в общей сложности 650 тысяч евро «Хетафе», «Бетису» и «Эспаньолу».

Сегодня был вынесен приговор по этому делу:

# Секретарь «Осасуны» Анхель Вискай – 8 лет и 8 месяцев заключения.

# Президент клуба Мигель Таверна – 6 лет и 8 месяцев. 

# Спортивный директор Хесус Перальта – 6 лет и 8 месяцев. 

# Казначей совета директоров Санчо Бандрес – 5 лет и 6 месяцев. 

# Два бывших игрока «Бетиса» – Антонио Амайя и Хавьер Торрес – по одному году.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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