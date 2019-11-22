Ковалев оправдывается за поражение от Канело. Отрицает договорняк, рекламирует букмекеров, задевает фанатов
Еще в начале ноября Канело нокаутировал Сергея Ковалева в поединке за чемпионский титул в боксе в полутяжелом весе, которым владел Ковалев. Букмекеры считали Канело фаворитом задолго до боя – на него давали низкий коэффициент 1,26. Ковалева оценивали примерно в три раза слабее (3,7) – ставка привлекательная, но рискованная. Все-таки в карьере Канело до этого было только одно поражение.
Когда о поединке только объявили, обозреватель Майк Коппинджер рассказывал в твиттере о гонораре Ковалева. Ему полагалась сумма в 12 миллионов долларов, часть которой отходила Main Event и Top Rank. Организаторы поединка заработали за вечер боев более 8 миллионов долларов – на арену в Лас-Вегасе пришли больше 10 тысяч зрителей.
Многие фанаты расстроились из-за поражения Ковалева – его даже обвинили в договорном характере боя. У Ковалева на это было несколько волн реакции. Каждая из них делала впечатление о нем только хуже.
Сначала Ковалев выступил с таким заявлением в инстаграме:
«Я просто в шоке от мнения диванных экспертов касаемо моего боя против Канело. Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих, что к чему и почем, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта под названием бокс. Благодарю! Хочу сказать одно, что все, что я делаю в своей жизни, – это исключительно для своего будущего и будущего своей семьи и родных мне людей. Слава богу за все».
Ковалев добавил к этому еще несколько слов, а заодно прорекламировал букмекерскую контору: «А те, кто хотел разбогатеть на ставочках и не разбогател, настоящие профаны в этой индустрии. Алчность еще никого и никогда к хорошему не приводила». В ответ прилетела куча комментариев от фанатов. Особенно хорошо залетел один, набравший 255 лайков.
Потом в сети разлетелось видео, где Ковалев снова обращается к фанатам. Он рассказал, что попал в такие условия, при которых было просто невозможно выиграть бой. Ковалев рассказал, что специально залез в эту весовую категорию из-за выгодного финансового положения – опять чувствуется отсылка к семье и будущему.
Вот главные слова из этого видео: «Кто это видел и ставил деньги, чтобы озолотиться – это ваша алчность сыграла с вами злую шутку. Ваша алчность. Я могу смело вам сказать, что вы профаны в этом виде спорта. Раз вы считали, что я одержу победу».
Дальше Ковалев объяснял, что профанами назвал не своих болельщиков, а людей, поставивших деньги на его победу. «Если вы поставили на это деньги, то вы реально профаны. Вот, что я имел в виду. К своим болельщикам я отношусь с большим уважением. Не надо сеять в обществе залупу», – рассказывал Ковалев в прямом эфире в инстаграме (цитата по Sports.ru).
Новые оправдания Ковалева опять похожи на его первые слова: отрицание договорняка, очередной наезд на болельщиков, которые поставили деньги. Только теперь Ковалев уже сказал, что надеялся победить Канело. Помешала часовая пауза перед боем (все из-за поединка MMA) – из-за нее Ковалев якобы потерял весь настрой и огонь.
Репутация Ковалева уже пострадала. Дальше может быть еще хуже: