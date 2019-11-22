Ковалев оправдывается за поражение от Канело. Отрицает договорняк, рекламирует букмекеров, задевает фанатов

Еще в начале ноября Канело нокаутировал Сергея Ковалева в поединке за чемпионский титул в боксе в полутяжелом весе, которым владел Ковалев. Букмекеры считали Канело фаворитом задолго до боя – на него давали низкий коэффициент 1,26. Ковалева оценивали примерно в три раза слабее (3,7) – ставка привлекательная, но рискованная. Все-таки в карьере Канело до этого было только одно поражение.

Когда о поединке только объявили, обозреватель Майк Коппинджер рассказывал в твиттере о гонораре Ковалева. Ему полагалась сумма в 12 миллионов долларов, часть которой отходила Main Event и Top Rank. Организаторы поединка заработали за вечер боев более 8 миллионов долларов – на арену в Лас-Вегасе пришли больше 10 тысяч зрителей.

Многие фанаты расстроились из-за поражения Ковалева – его даже обвинили в договорном характере боя. У Ковалева на это было несколько волн реакции. Каждая из них делала впечатление о нем только хуже.

Сначала Ковалев выступил с таким заявлением в инстаграме:

«Я просто в шоке от мнения диванных экспертов касаемо моего боя против Канело. Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих, что к чему и почем, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта под названием бокс. Благодарю! Хочу сказать одно, что все, что я делаю в своей жизни, – это исключительно для своего будущего и будущего своей семьи и родных мне людей. Слава богу за все».