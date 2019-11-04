Все ждут боя Кокляева и Емельяненко. Это шоу из потока трэша и конфликтов

Идея боя возникла из спора в соцсетях

Михаил Кокляев – известный стронгмен и тяжелоатлет. Он толкал грузовики, получал восхищение от Арнольда Шварцнегера и поднимал на себе вес в несколько сотен кило. Александр Емельяненко профессионально занимается смешанными единоборствами. Он выигрывал чемпионаты по боевому самбо, попадал в скандалы и даже был в тюрьме по делу об изнасиловании.

Если вам интересны силачи, то это к ним. Если интересны конфликты, то это тоже сюда. Сама возможность поединка получилась из затяжной ссоры. Смотрите:

«Развеяли миф, что качки тупые, теперь тупые и бойцы ММА», – с такими словами Кокляев влез в публичный спор Емельяненко и Харитонова. «Проще из веника стрельнуть, чем тебе научиться драться и побить меня», – так ответил на это Емельяненко. Кокляев из веника пострелял. Емельяненко предлагал Кокляеву потягаться в силовых упражнениях. На это Кокляев не пошел, а на поединок согласился.

За организацию поединка взялся Камил Гаджиев. «Я не сторонник конфликтов между «большим ребятами», но раз уж так получилось. Посмотрите социальные сети Михаила Кокляева и Александра Емельяненко и все поймете. Если это действительно «всерьез», то я готов включиться. Если помирить надо – тоже зовите», – написал Гаджиев. Дальше все и закрутилось.