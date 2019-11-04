Все ждут боя Кокляева и Емельяненко. Это шоу из потока трэша и конфликтов
Александр Емельяненко и Михаил Кокляев подерутся 29 ноября на «ВТБ-Арене». Поединок пройдет по правилам бокса, хотя Емельяненко – боец MMA, а Кокляев – стронгмен. Уже сейчас ясно, что их бой станет шоу-противостоянием. Правила бокса выбрали специально для повышения зрелищности, потому что оба спортсмена тяжелые и мощные по фактуре.
Поединок можно посмотреть на телеканале РЕН ТВ. Интересно, что это будет одна из первых спортивных трансляций на этом канале за 18 лет. До 2001 года РЕН ТВ регулярно транслировал матчи АПЛ, но потом перестал показывать спорт. 9 ноября канал покажет главные бои Fight Night. Пока же в инстаграме опубликовали промо-ролик к бою Кокляева и Емельяненко.
Идея боя возникла из спора в соцсетях
Михаил Кокляев – известный стронгмен и тяжелоатлет. Он толкал грузовики, получал восхищение от Арнольда Шварцнегера и поднимал на себе вес в несколько сотен кило. Александр Емельяненко профессионально занимается смешанными единоборствами. Он выигрывал чемпионаты по боевому самбо, попадал в скандалы и даже был в тюрьме по делу об изнасиловании.
Если вам интересны силачи, то это к ним. Если интересны конфликты, то это тоже сюда. Сама возможность поединка получилась из затяжной ссоры. Смотрите:
- «Развеяли миф, что качки тупые, теперь тупые и бойцы ММА», – с такими словами Кокляев влез в публичный спор Емельяненко и Харитонова.
- «Проще из веника стрельнуть, чем тебе научиться драться и побить меня», – так ответил на это Емельяненко. Кокляев из веника пострелял.
- Емельяненко предлагал Кокляеву потягаться в силовых упражнениях. На это Кокляев не пошел, а на поединок согласился.
За организацию поединка взялся Камил Гаджиев. «Я не сторонник конфликтов между «большим ребятами», но раз уж так получилось. Посмотрите социальные сети Михаила Кокляева и Александра Емельяненко и все поймете. Если это действительно «всерьез», то я готов включиться. Если помирить надо – тоже зовите», – написал Гаджиев. Дальше все и закрутилось.
Все время подготовки к бою – совместное шоу
- 4 сентября Александр Емельяненко подписывал контракт на бой с Михаилом Кокляевым. Все выглядело прекрасно и цивилизовано, но в конце Емельяненко неожиданно разорвал на себе рубашку. «Вот то же самое я с ним сделаю на ринге», – тогда сказал Емельяненко. Потом он посоветовал Кокляеву занять себе место на складе для испорченной мебели.
- На их неофициальной дуэли взглядов чуть не произошла драка. Емельяненко кинул в Кокляева кепку и рассек ему бровь. От потасовки спасли только люди, которые находились рядом. Кокляев позже попросил у всех прощение за свою несдержанность. Сказал, что устал терпеть выходки Емельяненко. «Эх, Саша-Саша», – так Кокляев подписал это видео.
- Все вокруг уже считают деньги, которые бойцы получат за этот поединок. Кокляев запросил 80 тысяч долларов, Емельяненко – в два раза больше. В ответ на вопросы о деньгах Кокляев рассказал, что хочет увезти семью из съемной квартиры, а часть финансов отдать на благотворительность. Напоминаем: обоим еще ничего не заплатили.
- «Вариантов сейчас много: в политику идти или заниматься продвижением себя в спорте и спорта вокруг себя», – такими словами Кокляев уже рассуждает о будущей жизни после боя. В интервью «Известиям» Кокляев рассказал, что в его инстаграме добавилось более ста тысяч подписчиков. Подписываются люди, которым интересны единоборства.
Что говорят об этом поединке?
Олег Тактаров, бывший боец MMA: «Понятно, что это клоунада… Представляете, это как скрипач выйдет против танцора на танцполе. Интересен ли мне бой Кокляева и Александра Емельяненко? Мне интересно то, что у нас в России продвигается такая тема».
Забит Магомедшарипов, боец UFC: «Все понимают, что это только шоу, спорта в этом очень мало. Я могу понять тех, кто хочет на это посмотреть, извечный спор, кто сильнее — качок или боксер. Да и Александр с Михаилом активно продвигают свой бой. Но сам я вряд ли бы принимал участие в подобном мероприятии».
Хабиб Нурмагомедов, боец UFC: «И, знаете, если кому-то подходит трешток, но им он точно не подходит. Они взрослые люди, они уже родители. Мне их трешток не особо нравится. Но людям интересно смотреть на конфликты. Будет, думаю, интересный бой». Фаворитом боя Нурмагомедов считает Емельяненко, потому что тот профессиональный боец.