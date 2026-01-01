Сергей Ковалев

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Ковалев подерется в «Лужниках» с призером Олимпиады из Узбекистана. У него шесть боев в профессионалах
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Ковалев оправдывается за поражение от Канело. Отрицает договорняк, рекламирует букмекеров, задевает фанатов
#Сергей Ковалев
Бой Ковалева адски задержали из-за MMA: боксеры лежали на диванах, а зрителям на арене транслировали UFC
#Сергей Ковалев
Все о бое Ковалев – Канело. Где смотреть? Какой гонорар? У кого больше шансов?
#Сергей Ковалев
Ковалев нокаутировал Ярда в родном Челябинске. Ради боя дома он отказался от Альвареса
#Сергей Ковалев
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