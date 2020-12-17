Ковалев подерется в «Лужниках» с призером Олимпиады из Узбекистана. У него шесть боев в профессионалах

Сергей Ковалев объявил в инстаграме дату нового боя и соперника. 30 января в «Лужниках» он подерется с Бектемиром Меликузиев. Это 24-летний полутяж из Узбекистана, который имеет только шесть боев среди профессионалов, но брал серебро на Олимпиаде в Рио.