Сергей Ковалев
бокс
Сауль Альварес
Бектемир Меликузиев
Ковалев подерется в «Лужниках» с призером Олимпиады из Узбекистана. У него шесть боев в профессионалах
час назад
Сергей Ковалев объявил в инстаграме дату нового боя и соперника. 30 января в «Лужниках» он подерется с Бектемиром Меликузиев. Это 24-летний полутяж из Узбекистана, который имеет только шесть боев среди профессионалов, но брал серебро на Олимпиаде в Рио.
Ранее у Ковалева был запланирован бой с Салливаном Баррерой (25 боев, 22 победы). Но организаторы отменили его из-за пандемии.
Последний бой Ковалева прошел в ноябре 2019-го. Он проиграл нокаутом Саулю Альваресу.
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