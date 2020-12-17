Сергей Ковалев
бокс
Сауль Альварес
Бектемир Меликузиев
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#Сергей Ковалев #бокс #Сауль Альварес #Бектемир Меликузиев

Ковалев подерется в «Лужниках» с призером Олимпиады из Узбекистана. У него шесть боев в профессионалах

час назад

Сергей Ковалев объявил в инстаграме дату нового боя и соперника. 30 января в «Лужниках» он подерется с Бектемиром Меликузиев. Это 24-летний полутяж из Узбекистана, который имеет только шесть боев среди профессионалов, но брал серебро на Олимпиаде в Рио.

Ранее у Ковалева был запланирован бой с Салливаном Баррерой (25 боев, 22 победы). Но организаторы отменили его из-за пандемии. 

Последний бой Ковалева прошел в ноябре 2019-го. Он проиграл нокаутом Саулю Альваресу.

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