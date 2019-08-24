Сергей Ковалев
бокс
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#Сергей Ковалев #бокс

Ковалев нокаутировал Ярда в родном Челябинске. Ради боя дома он отказался от Альвареса

24 августа 2019, 22:17

Сергей Ковалев сохранил пояс чемпиона мира в полутяжелом весе, нокаутировав Энтони Ярда в 11 раунде поединка. Ковалев защитил чемпионский пояс в родном Челябинске, в котором он давно мечтал организовать бой.

Ковалев впервые дрался в Челябинске

Сергей Ковалев родился в Челябинской области, но из предыдущих 37 боев ни разу не дрался в родном городе. Всего в его профессиональной карьере было три поединка в России, и все – в Екатеринбурге.

  • 2010 год – с Кареном Аветисяном (победа).
  • 2011 год – с Романом Симаковым (победа).
  • 2016 год – с Айзеком Чилембой (победа).

После победы над Чилембой Ковалев провел шесть поединков, и все из них – в США. За 3 года россиянин три раза выигрывал и три раза проигрывал. Поражение от Уорда в ноябре 2016-го стало первым в его карьере.

Поединок с Альваресом перенесли из-за Челябинска

Бой Сауля Альвареса с Сергеем Ковалевым мог стать одной из самых ярких афиш этого года, но россиянин отказался. Дело в том, что в таком случае поединок вряд ли удалось бы организовать в России, в бой в родном городе крайне важен для Ковалева. Вот как он прокомментировал это в инстаграме:

«Пару дней назад команда мексиканского чемпиона Сауля Альвареса вернулась к столу переговоров с очень жирным предложением провести бой со мной за мой титул WBO в полутяжелом весе.

Я лично отказался от этого заманчивого предложения, так как не могу вас подвести и отказаться от боя в Челябинске против Ярда. Для себя решил так, раз Альварес так сильно хочет со мной боксировать, то подождет, молодой еще, время есть, а я пока закончу начатое дело».

Ярд перед боем остался без горячей воды в Челябинске

Британский боксер приехал на Урал заранее и сразу столкнулся с особенностями местной жизни. Например, попал на отключение горячей воды, а его багаж потеряли в аэропорту.

«Мне очень нравится в России, здесь хорошие люди. Слышал, что Челябинск является одним из самых суровых мест в России. Но для меня это ничего не значит. Еще вернусь сюда», – рассказывал Ярд перед боем.

После поединка вряд ли британец так охотно захочет возвращаться на Урал – нокаут с Ковалевым стал первым поражением в его карьере.

Все фото: WBO
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