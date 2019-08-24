Ковалев нокаутировал Ярда в родном Челябинске. Ради боя дома он отказался от Альвареса

Поединок с Альваресом перенесли из-за Челябинска

Бой Сауля Альвареса с Сергеем Ковалевым мог стать одной из самых ярких афиш этого года, но россиянин отказался. Дело в том, что в таком случае поединок вряд ли удалось бы организовать в России, в бой в родном городе крайне важен для Ковалева. Вот как он прокомментировал это в инстаграме:

«Пару дней назад команда мексиканского чемпиона Сауля Альвареса вернулась к столу переговоров с очень жирным предложением провести бой со мной за мой титул WBO в полутяжелом весе.

Я лично отказался от этого заманчивого предложения, так как не могу вас подвести и отказаться от боя в Челябинске против Ярда. Для себя решил так, раз Альварес так сильно хочет со мной боксировать, то подождет, молодой еще, время есть, а я пока закончу начатое дело».