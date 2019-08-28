Савин на шоу Басты рассказал о договорном матче, где забил гол. Еще там были странные цифры и скандальный судья
Экс-игрок «Крыльев Советов», «Амкара» и «Томи» Евгений Савин рассказал, что участвовал в договорном матче в 2004 году.
«Играл за Томск в гостях против «Кубани» на Кубок. Счет 2:0, мы горим, а я выхожу на замену и забиваю. Чумовой голешник, метров с 25 в девятку, и понимаю, что никто почему-то не радуется.
После игры мне там кто-то из ветеранов команды говорит: «###, чувак, да расслабься, сегодня сдача была, вам не сказали, играй в футбол». Если так смотреть – да, я участвовал в договорняке. Если спроецировать эту историю на 2009 год, и то, что я выходил забивать, кто бы что ни говорил, как бы что ни происходило, я выходил играть в футбол. Мне абсолютно ##### на все. Я выходил играть в футбол.
Кто-то на этом заработал – да вообще насрать. Я хотел играть в футболе и всегда старался играть в футбол. В «Амкаре», в «Урале», в Самаре. Неважно. У меня не было больших клубов, к сожалению, но у меня нельзя было отнять желание играть в футбол».
Речь идет о матче «Кубань» – «Томь», который состоялся в 2004 году. Сразу два небольших несоответствия в речи Савина и фактах:
1. Савин забил при счете 3:0, а не 2:0. Сам матч закончился победой «Кубани» со счетом 3:1.
2. Савин не выходил на замену. Он играл с первых минут.
Главным тренером «Кубани» в том матче был Софербий Ешугов, который отрицает, что игра могла быть договорной. «Это ему, наверное, сон приснился. Пускай поковыряется в памяти. «Кубань» никогда в жизни не играла договорные матчи. Не знаю, кто там что продавал. Не в курсе этих событий. В своей тренерской карьере я никогда не играл договорные игры», – заявил Ешугов.
Несколько фактов:
• Матч «Кубани» и «Томи» был кубковым. В розыгрыше-2004/05 на всех стадиях, начиная с 1/16 финала и кроме финала, были двухматчевые противостояния. В 1/16-й «Томь» сыграла 1:1 с «Кубанью» дома, но уступила 1:3 в гостях. Краснодарский клуб дальше 1/8-й не прошел, проиграв «Зениту» (0:0, 0:1).
• Статистика матчей выглядит интересно. Дикий перекос по цифрам в краснодарской игре.
«Томь» – «Кубань» (1:1): голевые моменты – 5:3, удары – 16:6, угловые 2:2.
«Кубань» – «Томь» (3:1): голевые моменты – 10:0, удары – 25:2, угловые 12:2.
• Ответный матч обслуживал Станислав Сухина (сейчас он – начальник «Локомотива»). Карточек он не раздал вообще. Претензий к судейству вроде бы никто не предъявлял, но за год до этого матч «Кубани», на котором работал Сухина, вошел в историю Первого дивизиона как один из самых скандальных.
«Балтика» принимала «Кубань» в июле 2003-го. К Сухине по той игре была масса претензий – не засчитал гол «Балтики», не назначил несколько пенальти в ее пользу, но в конце игры при счете 4:3 «Кубань» забила, Сухина его засчитал, а потом под серьезным давлением игроков «Балтики» – отменил, хотя при этом удалил вратаря калининградцев, который протестовал больше всех.
«Когда арбитр ФИФА сначала засчитывает гол, а потом отменяет собственное решение, предварительно получив тумаков от игроков, возникают сомнения в его человеческих качествах. Сухина просто струсил. А пострадала моя команда. В этой связи интересно узнать: как такой судья может представлять Россию на международной арене?!» – возмущался гендиректор «Кубани» Владимир Подобедов.
• В 2004-м, когда, по словам Савина, «Кубань» сыграла договорной матч с томичами на Кубок, она вылетела из Премьер-лиги. А на смену ей в элитный дивизион вошла как раз «Томь», которая в 2005-м дебютировала в РПЛ.
• В 2016-м «Кубань» и «Томь» пересеклись в стыковых матчах за право играть в РПЛ. «Кубань» с Беленовым, Шандао, Манолевым и Букуром считалась фаворитом, победила дома 1:0, но неожиданно проиграла 0:2 в Томске и вылетела в ФНЛ. Больше «Кубань» в РПЛ с тех пор не играла.