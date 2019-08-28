Савин на шоу Басты рассказал о договорном матче, где забил гол. Еще там были странные цифры и скандальный судья

Экс-игрок «Крыльев Советов», «Амкара» и «Томи» Евгений Савин рассказал, что участвовал в договорном матче в 2004 году.

«Играл за Томск в гостях против «Кубани» на Кубок. Счет 2:0, мы горим, а я выхожу на замену и забиваю. Чумовой голешник, метров с 25 в девятку, и понимаю, что никто почему-то не радуется.

После игры мне там кто-то из ветеранов команды говорит: «###, чувак, да расслабься, сегодня сдача была, вам не сказали, играй в футбол». Если так смотреть – да, я участвовал в договорняке. Если спроецировать эту историю на 2009 год, и то, что я выходил забивать, кто бы что ни говорил, как бы что ни происходило, я выходил играть в футбол. Мне абсолютно ##### на все. Я выходил играть в футбол.

Кто-то на этом заработал – да вообще насрать. Я хотел играть в футболе и всегда старался играть в футбол. В «Амкаре», в «Урале», в Самаре. Неважно. У меня не было больших клубов, к сожалению, но у меня нельзя было отнять желание играть в футбол».