Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
Израильтянин Шон Вайссман перешел в «Вальядолид» этим летом за 4 млн евро, но первые голы в Примере забил только спустя три месяца.
В матче с «Осасуной» Вайссман оформил дубль, благодаря которому «Вальядолид» победил (3:2).
А вот хайлайты этой зарубы.
Так Вайссман отпраздновал свои голы – изображал молящегося иудея.
Религия – главный фактор в жизни Вайссмана. Даже предыдущий клуб – «Вольфсберг» – он выбирал из религиозных соображений.
Перед переходом из «Маккаби» в июле-2019 он связался с главным раввином Вены Шломо Хофмайстером и спросил: а) Про отношение австрийцев к евреям; б) Сможет ли он спокойно исповедоваться в Австрии. Хофмайстер на все вопросы ответил положительно, и Вайссман подписал контракт с «Вольфсбергом».
Между Вольфсбергом и Веной 267 км. Раз в три дня после тренировок Вайссман стабильно ездил к Хофмайстеру.
Вайссман никогда не ест вместе с командой после тренировок. Он считает, что клубные повара готовят для игроков не самую качественную пищу, поэтому постоянно ест только дома. Он придерживается строгой диеты – потребляет только натуральные продукты, никогда не заходит в фастфуды. Спортивный профессионализм? Нет, Вайссман и в этом действует в соответствии с религией.
После каждого гола за «Вольфсберг» Вайссман складывал руки и изображал молитву.
На религиозность Вайссмана публично реагировали в «Вольфсберге». Бывший тренер Герхард Штрубер говорил:
«Шон – идеальный пример, как спорт и религия хорошо сочетаются в одном человеке. Вера Шона делает его сильнее и увереннее. Она укрепляет его».
Бывший капитан «Вольфсберга» Майкл Золльбауэр называл его самым спокойным человеком, которого он когда-либо видел – аргументировал это тем, что религия дисциплинирует его.
Сам Вайссман говорит:
«Я не могу сказать, какую конкретно роль играет религия в моей жизни. Это все для меня. Я живу ею».
В Испании вера Вайссмана все так же играет важнейшую роль в его жизни. Если проследить за статистикой его выступлений в Примере, то можно увидеть: в этом сезоне он пропустил только один матч – с «Сельтой».
Эта игра состоялась 27 сентября. В день, когда начался важный еврейский праздник Йом-киппур (праздник покаяния, в который нельзя есть, пить, заниматься сексом, водить машину, смотреть телевизор и слушать радио). Вайссман не попал в заявку из-за него.
***
И это не первый случай, когда игрок Примеры пропускает матч из-за Йом-киппура. Хаим Ревиво играл за «Сельту» с 1996-го по 2000-й. В сезоне-1996/97 он пропустил матч против «Бетиса» как раз из-за этого праздника.
«Сельта» не слушала слова Ревиво про важность праздника и даже собиралась включить его в заявку на игру. Но агент Ревиво напомнил клубу о пункте в контракте – согласно этому пункту «Сельта» должна уважать веру Ревиво и отпускать его ради важных религиозных событий.
«Сельте» был нужен Ревиво, поэтому она попросила руководство Примеры перенести время матча с вечера (когда Йом-киппур уже начинался) на полдень того же дня.