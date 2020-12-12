Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина

Религия – главный фактор в жизни Вайссмана. Даже предыдущий клуб – «Вольфсберг» – он выбирал из религиозных соображений.

Перед переходом из «Маккаби» в июле-2019 он связался с главным раввином Вены Шломо Хофмайстером и спросил: а) Про отношение австрийцев к евреям; б) Сможет ли он спокойно исповедоваться в Австрии. Хофмайстер на все вопросы ответил положительно, и Вайссман подписал контракт с «Вольфсбергом».

Между Вольфсбергом и Веной 267 км. Раз в три дня после тренировок Вайссман стабильно ездил к Хофмайстеру.

Вайссман никогда не ест вместе с командой после тренировок. Он считает, что клубные повара готовят для игроков не самую качественную пищу, поэтому постоянно ест только дома. Он придерживается строгой диеты – потребляет только натуральные продукты, никогда не заходит в фастфуды. Спортивный профессионализм? Нет, Вайссман и в этом действует в соответствии с религией.

После каждого гола за «Вольфсберг» Вайссман складывал руки и изображал молитву.

На религиозность Вайссмана публично реагировали в «Вольфсберге». Бывший тренер Герхард Штрубер говорил:

«Шон – идеальный пример, как спорт и религия хорошо сочетаются в одном человеке. Вера Шона делает его сильнее и увереннее. Она укрепляет его».

Бывший капитан «Вольфсберга» Майкл Золльбауэр называл его самым спокойным человеком, которого он когда-либо видел – аргументировал это тем, что религия дисциплинирует его.

Сам Вайссман говорит:

«Я не могу сказать, какую конкретно роль играет религия в моей жизни. Это все для меня. Я живу ею».