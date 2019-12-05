В России на стадионах могут появиться религиозные комнаты. Что об этом известно
Об этой инициативе говорилось еще в октябре. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал проект, нацеленный на создание на спортивных объектах специальных религиозных комнат.
Что это такое?
Молельная комната – это небольшое помещение для религиозных собраний и служб. Такие комнаты есть, например, в больницах и аэропортах. Прошлой осенью две комнаты – для христиан и мусульман – открылись в Городской больнице Уфы, годом ранее – в больнице Набережных Челнов.
Весной этого года они появились в новом аэровокзальном комплексе аэропорта в Симферополе. Давно такие комнаты функционируют в аэропортах Домодедово и Внуково. Молельные комнаты также есть в исправительных учреждениях. Есть такая комната для мусульман в университете Казани. Это не единственные примеры.
В 2012 году обсуждался вопрос о создании молельных комнат в школах, но этого не произошло.
Зачем они в спорте?
Глава комитета Михаил Дегтярев сказал, что этот проект будет вынесен на обсуждение палаты. «Мы это делаем для того, чтобы дать организатору право удовлетворить потребности болельщиков. Все поддерживают», – добавил Дегтярев.
Сделано это будет для того чтобы обеспечить возможностям людям участвовать в религиозных обрядах и церемониях по их просьбам.
Таким образом, авторы возможного законопроекта считают, что в случае создания таких комнат будут обеспечены права человека на свободу удовлетворения духовных потребностей, связанных с религиозными убеждениями. Планируется распространить действия принципа на все спортивные мероприятия в России.
Сколько комнат понадобится?
Для организации этого законопроекта на любом спортивном сооружении придется оборудовать минимум шесть комнат для представителей различных религий: для православных, католиков, мусульман, буддистов, протестантов и иудеев. Вопрос – можно ли это сделать на российских стадионах, которые были построены без учета возможного законопроекта.
Что об этом говорят?
Один из депутатов Госдумы – против создания молельных комнат. Вячеслав Фетисов не стал голосовать за этот законопроект. «Если ты хочешь помолиться, иди в церковь или мечеть. Я не понимаю, зачем это нужно», – считает Фетисов.
«Помещения для совершения религиозных обрядов есть на спортобъектах во многих странах. И наш законопроект — это, если хотите, посыл международному сообществу, что мы открыты, что в России готовы принимать у себя людей разных вероисповеданий, создавая для них все необходимые условия», – уверен глава Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Он также отметил, что законопроект предусматривает право, а не обязанность оборудования таких помещений.
Они правда есть на стадионах?
Да, на новых стадионах их строят, например, на новой арене в австралийском Перте. А в АПЛ они уже оборудованы давно. В 2015 году журналисты The Guardian опросили клубы, чтобы узнать, есть ли на их стадионах молельные комнаты. «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» ответили утвердительно, «Ливерпуль» пообещал, что она появится. Есть такая комната у «Астон Виллы» – для сотрудников и болельщиков.
Представитель ФА подтвердил: на «Уэмбли» также есть специальные молельные комнаты для фанатов и гостей.
В России это уже решено?
Пока нет. Окончательное решение по этому проекту будет принято позже.