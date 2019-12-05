В России на стадионах могут появиться религиозные комнаты. Что об этом известно

Об этой инициативе говорилось еще в октябре. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал проект, нацеленный на создание на спортивных объектах специальных религиозных комнат.

Что это такое?

Молельная комната – это небольшое помещение для религиозных собраний и служб. Такие комнаты есть, например, в больницах и аэропортах. Прошлой осенью две комнаты – для христиан и мусульман – открылись в Городской больнице Уфы, годом ранее – в больнице Набережных Челнов.

Весной этого года они появились в новом аэровокзальном комплексе аэропорта в Симферополе. Давно такие комнаты функционируют в аэропортах Домодедово и Внуково. Молельные комнаты также есть в исправительных учреждениях. Есть такая комната для мусульман в университете Казани. Это не единственные примеры.

В 2012 году обсуждался вопрос о создании молельных комнат в школах, но этого не произошло.

Зачем они в спорте?

Глава комитета Михаил Дегтярев сказал, что этот проект будет вынесен на обсуждение палаты. «Мы это делаем для того, чтобы дать организатору право удовлетворить потребности болельщиков. Все поддерживают», – добавил Дегтярев.

Сделано это будет для того чтобы обеспечить возможностям людям участвовать в религиозных обрядах и церемониях по их просьбам.