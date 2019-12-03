Зону «Восток» в ПФЛ расформируют. Как это повлияет на вторую лигу? А на ФНЛ?
Что случилось?
По сообщению ТАСС, в ПФЛ приняли решение со следующего сезона проводить соревнования без зоны «Восток». Приоритетный вариант – формат с четырьмя группами вместо пяти. Детали будут известны позже.
Как соревнуются сейчас?
С 2003 года вторая лига чемпионата России по футболу поделена на пять зон согласно географическому принципу. В зоне «Юг» играют 16 команд, в «Западе» и «Центре» – по 14, в «Урале-Поволжье» – 12, а в «Востоке» – шесть.
Обмен между высшими и низшими дивизионами прост. Лучшая команда каждой из зон по итогам сезона получает право играть в ФНЛ, худшая – выбывает.
Сейчас в восточной зоне играют «Иртыш», «Сахалин», «Новосибирск», «Чита», «Динамо» Барнаул и «Зенит» Иркутск.
Каким будет принцип?
После расформирования зоны «Восток» шесть команд будут рассортированы по другим зонам. По две отправятся в «Запад», «Центр» и «Урал-Поволжье». «Не по территориальному принципу, а по транспортной логистике», – отметил генеральный директор Олимп-ПФЛ Николай Акелькин.
Таким образом, во второй лиге останутся всего четыре зоны, а в ФНЛ будут выходить четыре их победителя.
Как победители зоны «Восток» играли на следующий год в ФНЛ?
Это несложно отследить:
- 2003: «Луч-Энергия», на следующий год – 14-е место;
- 2004: «Чкаловец-1936» – 10-е место;
- 2005: «Металлург» – 21-е место (вылет);
- 2006: «Звезда» – 11-е место;
- 2007: «Динамо» Барнаул – 20-е место (вылет);
- 2008: «Чита» – 17-е место (вылет);
- 2009: «Иртыш» – 19-е место (вылет);
- 2010: «Енисей» – 10-е место;
- 2011/12: «Металлург-Кузбасс» – 15-е место (вылет);
- 2012/13: «Луч-Энергия» – 8-е место;
- 2013/14: «Сахалин» – 16-е место (вылет);
- 2014/15: «Байкал» – 19-е место (вылет);
- 2015/16: «Смена» – отказ играть в ФНЛ;
- 2016/17: «Чита» – отказ играть в ФНЛ;
- 2017/18: «Сахалин» – не проходил лицензирование;
- 2018/19: «Сахалин» – не проходил лицензирование.
В последнем сезоне «Сахалин» позже был лишен трех очков, и победителем зоны стал «Иртыш», но он не проходил лицензирование для участия в ФНЛ.
Как видно, из последних 16 сезонов в четырех последних восточные клубы не выходили в ФНЛ, еще семь – вылетали в первом же сезоне после выхода.
Кто из восточных команд играл в РПЛ?
Из зоны «Восток» до Премьер-лиги добирались «Луч», «СКА-Хабаровск» и игравший также в восточной группе «Енисей». Если брать историю с 1992 года, то в высшей лиге российского чемпионата играл «Океан» из Находки.
Последние восточные участники Премьер-лиги – это «СКА-Хабаровск» (сезон-2017/18) и «Енисей» (сезон-2018/19). Оба провели по одному сезону и сразу же вылетели.