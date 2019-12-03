Зону «Восток» в ПФЛ расформируют. Как это повлияет на вторую лигу? А на ФНЛ?

Что случилось?

По сообщению ТАСС, в ПФЛ приняли решение со следующего сезона проводить соревнования без зоны «Восток». Приоритетный вариант – формат с четырьмя группами вместо пяти. Детали будут известны позже.

Как соревнуются сейчас?

С 2003 года вторая лига чемпионата России по футболу поделена на пять зон согласно географическому принципу. В зоне «Юг» играют 16 команд, в «Западе» и «Центре» – по 14, в «Урале-Поволжье» – 12, а в «Востоке» – шесть.

Обмен между высшими и низшими дивизионами прост. Лучшая команда каждой из зон по итогам сезона получает право играть в ФНЛ, худшая – выбывает.

Сейчас в восточной зоне играют «Иртыш», «Сахалин», «Новосибирск», «Чита», «Динамо» Барнаул и «Зенит» Иркутск.