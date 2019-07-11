«Аланию» возродили. Габулов – президент, будет стабильный бюджет и вторая команда

К такому возрождению «Аланию» готовили давно. Первые разговоры пошли в январе 2018-го, когда глава Северной Осетии Вячеслав Битаров встречался с Юрием Газаевым. У тренера были проблемы в «Волгаре», у Битарова – желание что-то сделать с футбольным клубом. Газзаева позвали на роль тренера и гендиректора «Спартака», но успеха не получилось.

В январе 2019-го на его место пришел Спартак Гогниев. Во время игровой карьеры Гогниев играл за «Аланию» в 2005 году. Он завершил карьеру только в 2018-м, а работа в «Спартаке» стала для Гогниева первым тренерским назначением. Весной он отметился тем, что из-за недовольства судейством увел команду с поля в контрольном матче. Теперь же получил перспективное назначение.

Габулов – президент клуба

В ноябре 2018-го Владимир Габулов завершил карьеру и перешел на должность министра спорта Северной Осетии. Тогда же перед ним поставили задачу по возрождению «Алании». Уже через несколько месяцев он давал интервью, где рассказывал о целях в работе. Например, сказал о своей любви к названию «Алании».