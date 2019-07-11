«Аланию» возродили. Габулов – президент, будет стабильный бюджет и вторая команда
Вечером 9 июля Владимир Габулов представил новую «Аланию». Его заявление опубликовано на сайте «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу. Вот главное, что мы вообще узнали из представления «Алании»:
- Презентован новый клуб, который назвали «Алания Владикавказ».
- Это частная команда. Единственный собственник – Данил Гуриев.
- Новый сезон команда начнет в ПФЛ. Главный тренер – Спартак Гогниев.
- Бюджета хватит, чтобы бороться за высокие места.
- Команду укомплектуют на основе состава владикавказского «Спартака».
- Новая эмблема – барс с мячом. Цвет формы – красно-желтый.
В этой истории важную роль получает именно владикавказский «Спартак». В последние годы он представлял город в ПФЛ, но не добивался никаких достижений. «Спартак» сохранят, он начнет сезон в зоне «Юг» ПФЛ вместе с «Аланией». Поменяется только роль клуба и финансирование. «Спартак» будет своеобразным дублем «Алании», а бюджет сократится в три раза.
К такому возрождению «Аланию» готовили давно. Первые разговоры пошли в январе 2018-го, когда глава Северной Осетии Вячеслав Битаров встречался с Юрием Газаевым. У тренера были проблемы в «Волгаре», у Битарова – желание что-то сделать с футбольным клубом. Газзаева позвали на роль тренера и гендиректора «Спартака», но успеха не получилось.
В январе 2019-го на его место пришел Спартак Гогниев. Во время игровой карьеры Гогниев играл за «Аланию» в 2005 году. Он завершил карьеру только в 2018-м, а работа в «Спартаке» стала для Гогниева первым тренерским назначением. Весной он отметился тем, что из-за недовольства судейством увел команду с поля в контрольном матче. Теперь же получил перспективное назначение.
Габулов – президент клуба
В ноябре 2018-го Владимир Габулов завершил карьеру и перешел на должность министра спорта Северной Осетии. Тогда же перед ним поставили задачу по возрождению «Алании». Уже через несколько месяцев он давал интервью, где рассказывал о целях в работе. Например, сказал о своей любви к названию «Алании».
Тогда еще не планировалось, что «Алания» и «Спартак» будут двумя разными командами. Рассматривался вопрос переименования, вливания новых бюджетных средств и приглашения в «Спартак» классных игроков. Вышло так, что теперь «Алания» и «Спартак» существуют вместе, но роль Габулова в их игре только возрастет.
Через день после представления «Алании» стало известно, что Габулов уходит с должности министра. Сегодня все окончательно прояснилось. На своем официальном сайте Габулов подтвердил, что станет президентом «Алании». Будет работать бесплатно, а еще будет советником Битарова по развитию футбола. В «Аланию» Габулова позвал Гуриев.
Что еще за Гуриев?
Данил Гуриев занимается бизнесом, владеет строительными и металлургическими компаниями в Красноярске. Его отца Владимира Гуриева многие знают по работе гендиректором «Новоангарского обогатительного комбината». Сам Данил Гуриев – соучредитель компаний «Гуриати», «Сибгранитстрой» и «Енисейэкопром».
С футболом Гуриев не связывался, но в инстаграме «Енисея» его однажды поблагодарили за поддержку в выездном матче (самый правый).
Новой «Алании» Гуриев обещает стабильное финансирование. Место «Алании» – в элите российского футбола. Сделаем все возможное для этого, но как скоро получится - не готов пока сказать», – рассказал Гуриев. Он выделит средства не только на комплектование состава, но и займется восстановлением клубной инфраструктуры.
Во всех публикациях Гуриева часто ассоциируют именно с его отцом. Данил Гуриев засветился в новостях еще в 2016 году, когда купил здание бывшей больницы в Красноярске. Он выиграл аукционные торги, но даже в рассказах об этом событии его называли сыном красноярского миллиардера.
Что еще здесь важно?
О развале «Алании» рассказывал Евгений Савин в одном из выпусков «КраСавы». Посмотреть нужно хотя бы для общего понимания и истории. Есть надежда, что скоро в «Алании» что-то поменяется, но важно осознавать негативную роль Валерия Газзаева, проблемы инфраструктуры и другие окружающие «Аланию» вещи.
На новую жизнь «Алании» обратил внимание и сам Савин. Он рад новому руководству «Алании» и всему происходящему с клубом. «На днях возродилась «Алания». Теперь это частный клуб со своим хозяином, который тратит свои деньги, а не беспощадно кромсает бюджетные. Уже говорят о новом стадионе и восстановлении базы (стартуют работы)», – написал Савин.
Алан Дзагоев из ЦСКА уже давно намекал, что «Аланию» ждут хорошие времена. «Мне планы по возрождению «Алании» действительно приятны. Это не сказки – мы об этом разговаривали с Володей, когда еще вместе играли за сборную», – говорил Дзагоев в интервью Sport24. Там же он рассказал, что перед завершением карьеры может сыграть за «Аланию». Возможно, это будет уже в Премьер-лиге.