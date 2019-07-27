Спартак

Владикавказ
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Сайт
www.spartak-vladikavkaz.ru/
Страна
Россия
Стадион
Лента
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Материалы
Результаты
27.07.2019 27 июля 2019 сб 15:00
Спартак
2(3) : 2(4)
Спартак-Нальчик
27.07.2019 27 июля 2019 сб 15:00
1/128 финала
Спартак
2
Спартак-Нальчик
2
Россия. Кубок , 1/128 финала
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Материалы
«Аланию» возродили. Габулов – президент, будет стабильный бюджет и вторая команда
#Алания Владикавказ
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