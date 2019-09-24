Баста залетел в футбол. Занимается ростовским СКА – привлекает инвесторов, зовет фанатов, написал гимн
Большая новость по музыке и спорту – новый гимн ростовского СКА. Его написал рэпер Баста. «Останутся в прошлом темные дни. Память о прошлых победах. Во славу родной земли», – такие слова характеризуют новый этап в жизни клуба. Сам Баста из Ростова-на-Дону, но болеет не за «Ростов» из Премьер-лиги. СКА Ростов основан в 1937 году, а сейчас играет в ПФЛ – для Басты это не только любимый клуб, но и проект с большими планами.
Еще в сентябре 2018-го раскрылась связь Басты и СКА. Тогда он наблюдал за командой со стороны, но после концерта в Ростове обратился к жителям города и фанатам «Ростова»: «Почему вы так не переживаете за «СКА-Ростов», за его судьбу? Ведь он играет на стадионе «Труд». Все у «Ростова» хорошо, он находится на третьем месте в таблице чемпионата России».
В июле «СЭ» сообщил, что Баста будет руководить проектом по возрождению ростовского СКА. Уже тогда он привлек к команде инвесторов, позже занялся и пиаром клуба в социальных сетях. В инстаграме Басты много постов, где он что-то говорит или показывает в кепке СКА. Даже если сама публикация никак не связана с футболом.
На официальном сайте СКА всего четыре новости, где упоминается Баста (одна из них – гимн). Он поздравлял команду и фанатов с Новым годом 29 декабря 2018-го. В марте Баста звал всех на открытие нового стадиона СКА. Главный тренер СКА Геннадий Степушкин рассказывал после игры с «Машуком-КМВ», что Баста был на трибунах. Там же он назвал Басту болельщиком команды.
В августе появилась информация, что спонсировать команду будет Gazgolder – лейбл, который создал Баста. Сейчас Баста уже открыто говорит, что вместе со своей командой занимается возрождением клуба: наводит порядок в юридических делах, ищет инвесторов, приглашает знакомых с футболом специалистов.
В интервью Sport24 Баста открыл много важных вещей по управлению СКА. Например, что все средства с реализации гимна СКА пойдут на развитие детской футбольной школы. Он считает важным достижением за этот год, что о СКА снова говорят. На примере СКА Баста хочет показать, что сделать клуб успешным можно и без миллиардов – для этого нужно верить в проект и работать.
Пока же он любыми способами продвигает СКА в Ростове, где сейчас намного лучше воспринимают команду РПЛ. Промежуточные результаты СКА пока не радуют. За десять игр в зоне «Юг» ПФЛ команда набрала 13 очков (четыре победы, ничья, пять поражений).
В команде считают, что Баста помогает. Вот слова игрока Федора Дворникова после матча с «Машуком-КМВ»: «Отдельное спасибо Басте, что пришел на игру, его поддержка и слова в раздевалке перед матчем нас очень зарядили. Надеюсь, после этой игры прорвет и будем забивать еще больше!»