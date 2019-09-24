Баста залетел в футбол. Занимается ростовским СКА – привлекает инвесторов, зовет фанатов, написал гимн

Еще в сентябре 2018-го раскрылась связь Басты и СКА. Тогда он наблюдал за командой со стороны, но после концерта в Ростове обратился к жителям города и фанатам «Ростова»: «Почему вы так не переживаете за «СКА-Ростов», за его судьбу? Ведь он играет на стадионе «Труд». Все у «Ростова» хорошо, он находится на третьем месте в таблице чемпионата России».

В июле «СЭ» сообщил, что Баста будет руководить проектом по возрождению ростовского СКА. Уже тогда он привлек к команде инвесторов, позже занялся и пиаром клуба в социальных сетях. В инстаграме Басты много постов, где он что-то говорит или показывает в кепке СКА. Даже если сама публикация никак не связана с футболом.