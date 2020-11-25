Брэйтуэйт сделал «2+1» против киевского «Динамо». Это его первый матч в основе в Лиге чемпионов

💥 Для Брэйтуэйта это первый матч в стартовом составе в Лиге чемпионов. В прошлой игре с «Ювентусом» он выходил на замену.

💥 Против киевского «Динамо» Брэйтуэйт сделал дубль и отдал одну голевую передачу.

💥 Брэйтуэйт выступает за «Барселону» с февраля-2020. Ему 29 лет.