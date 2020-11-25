Мартин Брэйтуэйт
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#Мартин Брэйтуэйт #Футбол #Лига чемпионов #Барселона #Ференцварош

Брэйтуэйт сделал «2+1» против киевского «Динамо». Это его первый матч в основе в Лиге чемпионов

7 минут назад

«Барселона» победила со счетом 4:0, выиграла четыре матча из четырех в группе G и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Главный герой – Мартин Брэйтуэйт.

Матч завершен
Динамо
Киев
0:4
Матч завершен
Барселона
Барселона
Дест 52
Брайтвайт 57
Брайтвайт 70
Гризманн 90

💥 Для Брэйтуэйта это первый матч в стартовом составе в Лиге чемпионов. В прошлой игре с «Ювентусом» он выходил на замену.

💥 Против киевского «Динамо» Брэйтуэйт сделал дубль и отдал одну голевую передачу.

💥 Брэйтуэйт выступает за «Барселону» с февраля-2020. Ему 29 лет.

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