Мартин Брэйтуэйт
Лига чемпионов
Футбол
Барселона
Ференцварош
Брэйтуэйт сделал «2+1» против киевского «Динамо». Это его первый матч в основе в Лиге чемпионов
7 минут назад
«Барселона» победила со счетом 4:0, выиграла четыре матча из четырех в группе G и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Главный герой – Мартин Брэйтуэйт.
💥 Для Брэйтуэйта это первый матч в стартовом составе в Лиге чемпионов. В прошлой игре с «Ювентусом» он выходил на замену.
💥 Против киевского «Динамо» Брэйтуэйт сделал дубль и отдал одну голевую передачу.
💥 Брэйтуэйт выступает за «Барселону» с февраля-2020. Ему 29 лет.
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