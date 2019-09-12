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Динамо
Киев
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Сайт
fcdynamo.kiev.ua
Страна
Украина
Стадион
НСК «Олимпийский»
Тренер
Алексей Михайличенко
А. Михайличенко
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В Киеве недовольны тренировками Михайличенко, могут уйти легионеры. С момента назначения не прошло и месяца
#Динамо К
12 сентября 2019, 13:06
Сезон «Арсенала» без поражений переоценен. Твиттер-тред с 7 доказательствами
#Арсенал
15 мая, 13:30
Важный форвард Украины Беседин забанен за допинг на год. Возможно, его подставили врачи
#Артем Беседин
25 февраля, 18:15
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35
Вы смотрели игру «Краснодара», но в Лиге чемпионов были и другие важные матчи
#Лига чемпионов
08 августа 2019, 01:50
Родиться в Азербайджане, жить в Коми, любить Турцию, работать на русском ТВ. Самый мультикультурный комментатор страны
#Эльвин Керимов
04 апреля 2019, 13:21