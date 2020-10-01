Ребров стал легендой в киевском «Динамо». Теперь сыграет против него в Лиге чемпионов
Киевское «Динамо» вернулось в группу Лиги чемпионов с бывшим тренером «Шахтера» Луческу. Там – встреча против «Ференцвароша», где работает легендарный для «Динамо» Сергей Ребров. Другие соперники по группе – «Барселона» и «Ювентус».
Главные достижения Реброва в «Динамо»:
- Сергей Ребров-игрок в «Динамо». Девять побед в чемпионате Украины, восемь Кубков Украины, дважды лучший украинский футболист года.
- Сергей Ребров-тренер в «Динамо». Начал с должности ассистента тренера. В роли главного взял два чемпионства, два Кубка Украины и Суперкубок.
В «Динамо» Ребров запомнился победителем, но в 2017 году уходил из команды на фоне неудач. В его последнем сезоне «Динамо» заняло последнее место в группе Лиги чемпионов, далеко отпустило «Шахтер» в чемпионате и проиграло финал Кубка Украины. Вместо продления контракта Ребров уехал в Саудовскую Аравию.
Во время работы в «Аль-Ахли» Ребров говорил, что не имеет морального права ослаблять «Динамо». Хотя тогда в его команду мог перейти Денис Гармаш. Зато в 2018-м Ребров уехал в «Ференцварош», где сейчас играют украинцы Зубков и Харатин. Показывают себя так хорошо, что Шевченко уже взял их в сборную на ближайшие игры.
«Ференцварош» при Реброве прогрессирует. В прошлом году команда играла в Лиге Европы и ни разу не пропустила в матчах с ЦСКА. Теперь «Ференцварош» попал в группу Лиги чемпионов, чего с ним не было с сезона-1995/96. Еще Ребров дважды выиграл чемпионат Венгрии и развивает местную молодежь.
Еще до жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов Ребров отвечал на вопрос о возможной встрече с «Динамо»: «Я поздравляю киевлян с выходом в Лигу чемпионов. Это тоже очень большой успех для моего родного клуба. Мне бы не хотелось встретиться с «Динамо». Но, если такое произойдет, ничего страшного – будем играть».
Когда «Ференцварош» под руководством Реброва попал в группу Лиги чемпионов, одним из первых его поздравил президент «Динамо» Суркис: «Хочу надеяться, что прогресс вашей нынешней команды будет продолжаться! И, возможно, «Ференцварош» снова сыграет против киевского «Динамо» в финале европейского кубка».
Суркис вспомнил 1975 год. Тогда киевское «Динамо» разгромило «Ференцварош» (3:0) в финале Кубка обладателей кубков. Это главное европейское достижение в истории клуба. Киевское «Динамо» в последний раз становилось чемпионом Украины как раз с Ребровым в роли тренера. При нем же оно играло и в группе Лиги чемпионов.