Ребров стал легендой в киевском «Динамо». Теперь сыграет против него в Лиге чемпионов

Во время работы в «Аль-Ахли» Ребров говорил, что не имеет морального права ослаблять «Динамо». Хотя тогда в его команду мог перейти Денис Гармаш. Зато в 2018-м Ребров уехал в «Ференцварош», где сейчас играют украинцы Зубков и Харатин. Показывают себя так хорошо, что Шевченко уже взял их в сборную на ближайшие игры.

«Ференцварош» при Реброве прогрессирует. В прошлом году команда играла в Лиге Европы и ни разу не пропустила в матчах с ЦСКА. Теперь «Ференцварош» попал в группу Лиги чемпионов, чего с ним не было с сезона-1995/96. Еще Ребров дважды выиграл чемпионат Венгрии и развивает местную молодежь.

Еще до жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов Ребров отвечал на вопрос о возможной встрече с «Динамо»: «Я поздравляю киевлян с выходом в Лигу чемпионов. Это тоже очень большой успех для моего родного клуба. Мне бы не хотелось встретиться с «Динамо». Но, если такое произойдет, ничего страшного – будем играть».