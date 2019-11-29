Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Ференцварош
Будапешт
Подписаться
Сайт
www.fradi.hu/
Страна
Венгрия
Стадион
Альберт Флориан Стэдиум
Тренер
Томас Долль
Т. Долль
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Чем удивила Лига Европы. Совсем чуть-чуть об «Арсенале», похвала Джеррарду и венграм
#Лига Европы
29 ноября 2019, 02:47
Драка фанатов в метро, нападение перед ареной, аресты – все это окружало игру ЦСКА в Лиге Европы
#ЦСКА
08 ноября 2019, 00:50
ЦСКА проиграл даже 260-й команде Европы. Теперь 0 (НОЛЬ!) очков после трех туров
#ЦСКА
24 октября 2019, 21:58
«Ференцварош» тянет Сергей Ребров: выиграл чемпионство, взял украинцев, ругался с лидерами
#Сергей Ребров
30 августа 2019, 18:31
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35