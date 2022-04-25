Как Черчесов выиграл золото в «Ференцвароше»: душ из шампанского, игроки из 17 стран и запрет на слово «проблема»
«Ференцварош» во главе со Станиславом Черчесовым выиграл чемпионат Венгрии за четыре тура до конца. Это случилось спустя четыре месяца после его назначения. Черчесов стал тренером «Ференцвароша» в конце декабря – клуб тогда шел на первом месте с запасом в два очка.
За четыре тура до конца стало +12.
Черчесов пришел, когда в команде отсутствовало 13 человек
Изначально планировался тренировочный лагерь в Испании, но был отменен. Сразу десять игроков заболели коронавирусом и сидели на карантине, еще трое уехали на Кубок Африки.
«Как бы смешно ни звучало, но я некоторых своих футболистов вообще не видел за эти десять дней. Потому что они сидят на карантине», – говорил Черчесов. И был оптимистичен: «Сейчас все переболеют, и, возможно, у нас таких потерь дальше не будет».
За пару недель до возобновления сезона ситуация была непростой, но все матчи состоялись вовремя – первый уже был 27 января. Хотя с 20 по 25 января сам Черчесов перенес коронавирус.
Черчесов работал с игроками из 17 стран
«Когда у тебя в составе двадцать иностранцев из четырнадцати стран, надо найти правильный баланс в руководстве ими – как убедить, как не перегнуть, как заинтересовать. Да просто банально подобрать язык общения – у нас и на немецком ребята говорят, и на английском, и на французском, и на испанском», – рассуждал Черчесов.
Команда и правда интернациональная. Согласно трансфермаркту, есть представители целых 17 национальностей:
- 🇧🇦 Боснийцы Ковачевич, Лончар, Бешич и Чивич
- 🇲🇦 Марокканцы Сами и Райан Ммае
- 🇳🇴 Норвежцы Захариассен и Нген
- 🇧🇷 Бразильцы Сомалиа и Маркиньос
- 🇬🇪 Грузины Двали и Хараишвили
- 🇸🇮 Словенец Блажич
- 🇺🇸 Американец Уинго
- 🇳🇬 Нигерийцы Эсити и Басси
- 🇹🇳 Тунисец Лаидуни
- 🇩🇪 Немец Марин
- 🇷🇸 Серб Гаврич
- 🇸🇰 Словак Мак
- 🇦🇷 Аргентинец Ауски
- 🇺🇦 Украинец Зубков
- 🇨🇮 Ивуариец Боли
- 🇭🇷 Хорват Батурина
- 🇭🇺 И, конечно, венгры
Впечатляюще.
Был еще албанец Узуни, но в январе он уехал в «Гранаду». Можно было считать его потерей – лучший бомбардир клуба в сезоне на тот момент.
С игроком помог Иван Саввиди
Опорного полузащитника Андерсона Эссити Черчесов помнил еще по матчам «Динамо» против «Эшторила» восемь лет назад в Лиге Европы. На момент перехода Черчесова в «Ференцварош» Эссити выступал за ПАОК, которым владеет Иван Саввиди.
«Без Ивана Игнатьевича ничего бы не вышло. Когда мне сказали, что есть возможность поговорить с Эсити про «Ференцварош», я связался с Саввиди. Благодарен ему за то, что он повел себя по-мужски и подошел к вопросу очень профессионально и оперативно», – отметил Черчесов.
Эссити сыграл семь матчей в чемпионате и забил гол «Академии Пушкаша».
Черчесов сразу же порекомендовал игрокам забыть слово «проблема»
Так он выступил на первом же тренировочном занятии с командой:
«Забыли одно слово – «проблема». Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». И никогда не говорите мне: «Тренер, пожалуйста...» Мы профессионалы, мы должны делать свое дело. И тогда будет видно, что из этого выйдет. Мы уверены, что если будем всегда выполнять свою работу, то добьемся успеха».
Обратился он на английском:
Еще на вопрос, были ли сомнения в чемпионстве, Черчесов ответил: «Сомнения» – неправильное слово, потому что у нас в лиге достойные соперники».
«Ференцварош» отстоял Черчесова, несмотря на санкции
Когда в начале марта возник вопрос о возможном уходе Черчесова, «Ференцварош» выступил с обращением: «Футбольный клуб не намерен заниматься политическими вопросами».
На фанатском сайте клуба сразу 92% опрошенных высказались против увольнения Черчесова.
А игроки облили его шампанским прямо на интервью
Вот так это было после завоевания титула:
Черчесов тяжело начинал в «Ференцвароше» – через коронавирус и два поражения в трех матчах. Но дальше команда выдала 14-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.
Для сверхудачного сезона осталось выиграть Кубок – его команда не брала уже пять лет. Финал состоится через две недели. А золотой дубль последний раз «Ференцварош» оформлял в 2016-м. Случилось это в тот же год, когда Черчесов победил с «Легией» в чемпионате и Кубке Польши.