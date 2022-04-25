Как Черчесов выиграл золото в «Ференцвароше»: душ из шампанского, игроки из 17 стран и запрет на слово «проблема»

Был еще албанец Узуни, но в январе он уехал в «Гранаду». Можно было считать его потерей – лучший бомбардир клуба в сезоне на тот момент.

С игроком помог Иван Саввиди

Опорного полузащитника Андерсона Эссити Черчесов помнил еще по матчам «Динамо» против «Эшторила» восемь лет назад в Лиге Европы. На момент перехода Черчесова в «Ференцварош» Эссити выступал за ПАОК, которым владеет Иван Саввиди.

«Без Ивана Игнатьевича ничего бы не вышло. Когда мне сказали, что есть возможность поговорить с Эсити про «Ференцварош», я связался с Саввиди. Благодарен ему за то, что он повел себя по-мужски и подошел к вопросу очень профессионально и оперативно», – отметил Черчесов.

Эссити сыграл семь матчей в чемпионате и забил гол «Академии Пушкаша».

Черчесов сразу же порекомендовал игрокам забыть слово «проблема»

Так он выступил на первом же тренировочном занятии с командой:

«Забыли одно слово – «проблема». Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». И никогда не говорите мне: «Тренер, пожалуйста...» Мы профессионалы, мы должны делать свое дело. И тогда будет видно, что из этого выйдет. Мы уверены, что если будем всегда выполнять свою работу, то добьемся успеха».