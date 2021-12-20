Почему «Ференцварош» опирается на русскоязычные кадры. На подбор игроков влиял скаут, на выбор Черчесова – история Реброва
Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош». Это четвертый иностранный клуб в его тренерской карьере. До этого были «Куфштайн», «Ваккер-Тироль» и «Легия». В Венгрии Черчесов никогда не работал и не играл. Зато до него в клубе случилась эпоха с украинскими игроками и тренером. Именно они составляли основной костяк команды, которая ворвалась в еврокубки.
«Ференцварош» поднялся из-за украинца Реброва. С ним связаны все достижения последних лет
В августе 2019 года мы выпускали материал, где рассказывали об успехах Сергея Реброва. Он пришел в «Ференцварош» из «Аль-Ахли», а до этого работал в киевском «Динамо». Делами «Ференцвароша» занимается политик Габор Кубатов. Это президент клуба. Он много раз подчеркивал, что у Реброва была хорошая зарплата. Украинские СМИ писали про 1,5 миллиона евро.
Габор Кубатов стал президентом «Ференцвароша» в феврале 2011 года. Первые годы ушли на восстановление финансов – клубу грозило банкротство. Дальше пошло строительство нового стадиона и чемпионство в сезоне-2015/16. Во время первых успехов в клубе работал немец Томас Долль. Его пятилетний срок завершился увольнением из-за провалов в еврокубках.
Зато сейчас на еврокубковых играх клуба такая атмосфера:
«Ференцварош» постепенно готовился к переходу на новый уровень. Главным для клуба стало трансферное окно перед сезоном-2018/19. Тогда за деньги пришли сразу семь футболистов. В аренду из «Шахтера» был взят Петряк, из БАТЭ свободным агентом добавился белорусский форвард Сигневич. Петряк ушел через сезон, Сигневич – через два. Но русскоязычный вектор остался.
Как в клуб попал сам Ребров? Кубатов рассказывал, что искал молодого тренера с амбициями. Ребров идеально подходил ему по всем параметрам. Еще есть версия, что это связано с работой скаута Сергея Кузнецова. Сергей Кузнецов-младший играл в академии «Ференцвароша». Потом работал даже в тренерском штабе «Спартака». В России он давал интервью «Матч ТВ».
Именно там Кузнецов рассказал и все подтвердил по работе отца в «Ференцвароше» в селекционном отделе по Восточной Европе. Роль в назначении Реброва нам никак не доказать, но есть слова Кузнецова о селекционной работе отца: «Привел в клуб грузинского защитника Двали и украинских полузащитников Харатина, Зубкова и Петряка».
Так в 2019-м говорил о себе сам Сергей Кузнецов-старший: «Регулярно смотрю матчи чемпионатов России, Украины, Грузии, Белоруссии, недавно в Прибалтику ездил – заинтересовала пара неплохих ребят. У нас в команде, помимо украинцев, есть белорус Николай Сигневич и грузинский защитник Лаша Двали. Почти все эти футболисты прибыли по моей рекомендации».
Кузнецов его не называл, но еще в аренду из «Шахтера» приезжал футболист Игнатенко. Шли переговоры и со статусными футболистами сборной Украины – их привлекали именем Реброва. Но дальше этих фамилий дело не пошло. Харатин успешно заиграл и этим летом был продан в «Легию» за 900 тысяч евро. Ребров выиграл в Венгрии три чемпионских титула.
«Ференцварош» снова уволил тренера, когда провалился в еврокубках. Сейчас это клубный приоритет
Сергей Ребров официально не работает в «Ференцвароше» с лета 2021 года. Теперь он возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ. Формально Ребров еще раньше договорился об уходе из клуба. Еще в феврале он сообщил руководству такое решение. «Ференцварош» заранее искал кандидатов на роль главного тренера. И потерял лучшего тренера в своей современной истории.
Президент «Ференцвароша» Кубатов никогда не называл причину решения Реброва. Зато сам Ребров рассказывал, что за его спиной проводились трансферы. Он хотел участия в трансферной политике «Ференцвароша». Слова Реброва: «Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб подписал еще одного новичка».
Мы вспоминали о «Ференцвароше» еще до назначения Черчесова. В игре Лиге Европы за «Байер» дебютировал Андрей Лунев. Судил матч русский арбитр Левников. Лунев пропустил от «Ференцвароша» гол, который оказался единственным матче. Габор Кубатов даже отдельно порадовался в фейсбуке этому командному успеху.
В весеннюю часть еврокубков «Ференцварош» все равно не попал. Перед игрой с «Байером» у него было ноль очков при разнице мячей 4:12. Потом ушел главный тренер Петер Штегер. На момент его увольнения «Ференцварош» еще был вторым во внутреннем чемпионате. Результат в Лиге Европы сыграл в этом роль вместе с показателями внутри Венгрии.
Петер Штегер возглавил «Ференцварош» летом. Под его руководством клуб провел 30 матчей во всех турнирах. Результаты: 18 побед, две ничьи, десять поражений. Половина проигранных матчей – групповой этап Лиги Европы. Габор Кубатов еще в февральском интервью рассказывал, что в финансовом и моральном плане для клуба важны еврокубки. И выделял Лигу чемпионов.
Все еврокубковые успехи «Ференцвароша» связаны с Сергеем Ребровым. При нем клуб впервые за 15 лет сыграл в групповом этапе Лиги Европы. При нем же прошел четыре раунда квалификации и добрался до группового этапа Лиги чемпионов. Это вообще произошло с клубом впервые с сезона-1995/96. Ребров приучил: «Ференцварош» может регулярно играть в Европе.
Черчесов приходит в клуб-лидер. В составе есть бывшие игроки топ-команд АПЛ и украинец
Летом «Ференцварош» договаривался с Мурадом Мусаевым. Сам Мусаев подтверждал, что летал в Венгрию и общался с руководством клуба. Досадовал, что «Ференцварош» остановился на другом кандидате (Штегер). В октябре Мусаев нашел новую работу – возглавил азербайджанский «Сабах». На момент его назначения клуб шел на последнем месте в чемпионате Азербайджана.
Зимой в «Ференцвароше» случилась новая смена тренера. Венгерские инсайдеры заранее опубликовали список из шести кандидатов. Станислав Черчесов входил туда вместе с двумя украинцами – Юрием Вернидубом и Виктором Скрипником. Вернидуб прямо сейчас успешно тренирует «Шериф», Скрипник – «Зарю». Оба работают в клубах не первый год.
«Ференцварош» в итоге выбрал Станислава Черчесова. Тот еще на старте переговоров рассказывал, что имеет предложения от различных зарубежных клубов. Черчесов общался с турецкими командами, но уезжает к лидеру чемпионата Венгрии (стал первым уже под руководством помощника Штегера). За 16 матчей клуб набрал 35 очков. На втором месте идет «Кишварда».
Прямо сейчас «Ференцварош» имеет набор известных в Европе игроков. Там выступает бывший вратарь «Ливерпуля» Богдан, в полузащите теперь выходит Марко Марин. Одним из лидеров «Ференцвароша» остается украинец Зубков. В 2020-м «Ференцварош» выкупил его у «Шахтера». Зубков даже ездил в составе сборной Украины на Евро-2020.
Назначение Черчесова точно привлечет к «Ференцварошу» новую русскоязычную аудиторию. В комментарии к посту в твиттере уже пришел аккаунт сборной России – пожелал Черчесову удачи. Пишут «Ференцварошу» и обычные люди из России: предвкушают огненные пресс-конференции и делают отсылки к роли командира. Ближайший официальный матч «Ференцвароша» – 27 января.