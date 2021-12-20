Почему «Ференцварош» опирается на русскоязычные кадры. На подбор игроков влиял скаут, на выбор Черчесова – история Реброва

Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош». Это четвертый иностранный клуб в его тренерской карьере. До этого были «Куфштайн», «Ваккер-Тироль» и «Легия». В Венгрии Черчесов никогда не работал и не играл. Зато до него в клубе случилась эпоха с украинскими игроками и тренером. Именно они составляли основной костяк команды, которая ворвалась в еврокубки.

«Ференцварош» поднялся из-за украинца Реброва. С ним связаны все достижения последних лет

В августе 2019 года мы выпускали материал, где рассказывали об успехах Сергея Реброва. Он пришел в «Ференцварош» из «Аль-Ахли», а до этого работал в киевском «Динамо». Делами «Ференцвароша» занимается политик Габор Кубатов. Это президент клуба. Он много раз подчеркивал, что у Реброва была хорошая зарплата. Украинские СМИ писали про 1,5 миллиона евро.

Габор Кубатов стал президентом «Ференцвароша» в феврале 2011 года. Первые годы ушли на восстановление финансов – клубу грозило банкротство. Дальше пошло строительство нового стадиона и чемпионство в сезоне-2015/16. Во время первых успехов в клубе работал немец Томас Долль. Его пятилетний срок завершился увольнением из-за провалов в еврокубках.

Зато сейчас на еврокубковых играх клуба такая атмосфера: