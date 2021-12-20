Станислав Черчесов
Ференцварош
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#Станислав Черчесов #Ференцварош

Черчесов – главный тренер «Ференцвароша»

3 часа назад

Станислав Черчесов подписал контракт с «Ференцварошем». Он заменил на посту главного тренера Петера Штегера. Условия контракта не сообщаются.

  • Последнее место работы Черчесова – сборная России, с которой он не вышел из группы на Евро-2020.
  • «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии, набрав 35 очков за 16 матчей. Клуб занял последнее место в группе Лиги Европы.
  • Черчесов находился без работы больше пяти месяцев, когда в июле покинул сборную России.

Это четвертый европейский клуб в его тренерской карьере: в Австрии он работал с «Куфштайном» и «Ваккер-Тиролем», в Польше – с «Легией».

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Источник:
Официальный сайт «Ференцвароша»
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