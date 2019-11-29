Чем удивила Лига Европы. Совсем чуть-чуть об «Арсенале», похвала Джеррарду и венграм
В Лиге Европы позади пять туров. Нет диких сенсаций или оглушительных провалов суперфаворитов, но неожиданностей к декабрьским играм хватает. Мы выделили главное.
«ПСВ» отлично шел, но через два тура вылетел досрочно
После трех туров – семь очков. Голландцы обыграли «Спортинг», разгромили «Русенборг», сыграли вничью с ЛАСКом. Следующие два тура – два поражения в Австрии и Португалии с общим счетом 1:8.
«ПСВ» сейчас в затяжном кризисе, который настиг команду Марка ван Боммела сразу после октябрьской паузы на матчи сборных. Итого в последних восьми играх лишь одна победа. А поражений целых пять, из которых четыре – разгромные.
«ЧФР Клуж» может выйти в плей-офф с четырьмя голами. И это в группе с «Лацио» и «Селтиком»
Команда Дана Петреску аккуратно заработала девять очков, забив в трех победных матчах четыре гола. И дважды проиграла всухую. Сейчас разница 4:4, и если она останется таковой, румыны выйдут, а «Лацио» вылетит.
То есть, «Клужу» хватит просто не пропустить в последнем туре дома от «Селтика», в таком случае и забивать необязательно. Хватит ничьей. Можно даже проиграть – если «Лацио» не выиграет в Ренне.
«Арсенал» выиграл три первых матча с разницей 10:2, но до сих пор не вышел официально
Правда, интриги тут особой нет – «Арсенал» не выйдет в плей-офф только если сверхкрупно проиграет в гостях «Стандарду» (например, 0:5). Но сам факт: англичане расправились с «Айнтрахтом» 3:0 и «Стандардом» 4:0, потом обыграли 3:2 «Гимараэш» и в любом из следующих туров могли себе обеспечить выход.
Не получилось – ничья в Португалии и домашнее поражение от «Айнтрахта». Унаи Эмери уже на грани отставки из клуба. Кризис и правда затянулся – «Арсенал» идет восьмым в АПЛ и в официальных матчах не побеждает целый месяц.
Самая крутая группа по именам – еще и самая интригующая
«Рейнджерс», «Порту», «Фейеноорд», «Янг Бойз» – в 90-х вполне себе группа для Лиги чемпионов, лишь швейцарцы чуть не вписываются. Но это единственная из всех групп сезона, где все четыре команды могут выйти в 1/16 финала.
Расклады здесь довольно утомительны, очевидно лишь, что «Порту» и «Рейнджерс» точно выйдут, победив и не оглядываясь на параллельный матч. Португальцы примут «Фейеноорд», шотландцы – «Янг Бойз».
«Ференцварош» сильно принижали, а у него неплохие шансы на плей-офф
Это правда – перед групповым этапом вероятность выхода из своих групп лишь у «Дюделанжа» и «Астаны» котировалась ниже, чем у «Ференцвароша». Венгры впервые за 15 лет попали в групповой этап еврокубков, впервые там выиграли, та победа над ЦСКА в Москве до сих пор дает шансы на проход.
Тут даже зависеть ни от кого не надо – просто победить «Лудогорец» в гостях. Дома вышло нехорошо – 0:3, но это единственное поражение «Ференцвароша» за пять туров. А если б не обидный пропущенный на 90+6 гол от «Эспаньола» дома (в итоге – 2:2), можно было бы ехать в Разград за ничьей.
«Вольфсберг» грохнул 4:0 «Боруссию», а теперь вылетел за тур до конца
Даже обидно за эту историю. Австрийцы произвели суперсенсацию, уничтожив менхенгладбахскую «Боруссию» на выезде в первом туре и потенциально могли запутать ситуацию в группе с абсолютными фаворитами – немцами и «Ромой». Следующий тур – ничья 1:1 с «Ромой» – тоже неплохой результат.
Но дальше – 0:1, 0:3, 0:1. Ноль голов, ноль очков, «Вольфсберг» официально вылетел. Так что выбивать кого-то из лидеров придется «Истанбулу», который сыграет в гостях с «Боруссией». Немцы пока возглавляют группу, но с отрицательной разницей.
В топе по голам и ассистам – игроки «Рейнджерс»
Конечно, присутствие в турнире команд с Иммобиле, Джеко, Марсьялем, Ляказеттом и Обамеянгом и другими заметными форвардами вроде Вегорста, Мареги или наших Чалова, Ари или Шапи – настраивает на то, что в списке лучших бомбардиров или ассистентов их имена обязательно появятся. Даже несмотря на серьезную ротацию.
Но нет. Три лучших бомбардира с пятью голами – Морелос, Фернандеш и Мунир. Три лучших ассистента с четырьмя голевыми передачами – Баришич, Секейра и Галено. Только у одной команды есть два представителя на вершине обоих списков – это «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, где играют Морелос и Баришич.
У Морелоса вообще отличная осень – из последних 11 матчей за клуб и сборную он отличился 11 раз. Всего в этом розыгрыше Лиги Европы он забил уже 13 мячей в 13 матчах («Рейнджерс» начинал квалификацию еще в июле). Заметен и Баришич, но больше в еврокубках – в Шотландии у него всего два ассиста. Зато он даже отметился голевым пасом в недавней игре сборной Хорватии против словаков.