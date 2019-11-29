Чем удивила Лига Европы. Совсем чуть-чуть об «Арсенале», похвала Джеррарду и венграм

В Лиге Европы позади пять туров. Нет диких сенсаций или оглушительных провалов суперфаворитов, но неожиданностей к декабрьским играм хватает. Мы выделили главное.

«ПСВ» отлично шел, но через два тура вылетел досрочно

После трех туров – семь очков. Голландцы обыграли «Спортинг», разгромили «Русенборг», сыграли вничью с ЛАСКом. Следующие два тура – два поражения в Австрии и Португалии с общим счетом 1:8.

«ПСВ» сейчас в затяжном кризисе, который настиг команду Марка ван Боммела сразу после октябрьской паузы на матчи сборных. Итого в последних восьми играх лишь одна победа. А поражений целых пять, из которых четыре – разгромные.

Увеличить таблицу